MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen MÜSİD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya ve ülke ekonomisinin gelişimi için yönetimi ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, kongreye katılım...

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen MÜSİD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya ve ülke ekonomisinin gelişimi için yönetimi ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

10 Mart'ta gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurul'da yeniden MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz, genel kurulu değerlendirerek katılanlara teşekkür etti. Türkiye'de 89 Şube, dünya da ise 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla güçlü bir ticaret ve yatırım ağı olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Poyraz, gerçekleşen genel kurullarının hayırlar getirmesini temenni etti.

Malatya'da iş dünyasına yapılan katkıların artarak devam etmesini de temenni eden Poyraz, genel kurulda kendilerini yalnız bırakmayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a da minnettar olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Malatya'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD'ın kongresinde bizleri yalnız bırakmayan genel başkanımızın yanı sıra, Vali Yardımcımız Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Yusuf Aksaç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Milli Paydaşlar ve Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Tahir Tuluk, MÜSİAD Yerel Bölge Sorumlusu Ahmet Yüksel, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, TSO Başkan Vekili Mehmet Gündüz, Ticaret Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ile Elazığ, Gaziantep ve Hatay Şube Başkan ve yönetimlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı