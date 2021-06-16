MÜSİAD Saygı Kitaplığı farklı serilerle okurlarla buluşacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "MÜSİAD Saygı Kitaplığı" projesi hayata geçirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "MÜSİAD Saygı Kitaplığı" projesi hayata geçirildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun yetiştirdiği kıymetli iş insanı, akademisyen ve düşünürlerin Türkiye'nin entelektüel ve ekonomik seyrine yön verdikleri yaşam öykülerini, gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen projenin ilk serisi, 5 kitap olarak okurlarla buluştu.

Projenin ilk serisinde Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Adnan Büyükdeniz, Abdullah Tivnikli ve Sabri Ülker'in yaşam serüvenleri, tecrübeleri ve hatıraları yer alıyor. Ömrünü ilim ve irfan çalışmalarına vakfeden, iş, akademi ve ticaret hayatının önemli isimlerinin hayat hikayeleri, Dr. Şefik Memiş editörlüğünde ve farklı yazarların titiz çalışmaları sonucunda derlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bilgi, birikim ve tecrübe aktarımının, medeniyeti oluşturan en büyük parçalardan biri olduğunu ifade etti.

Kaan, şunları kaydetti:

"Bir büyük ilkenin, bir medeniyet tasavvurunun insanı merkeze alan bir yaşam anlayışının dışa vurumu olan MÜSİAD, bu sebepten, kişilerle kaim değildir. Ama kişilerden renk taşır. Bu saygın iş derneğimizin her tuğlasında, bir münevverin, bir girişimcinin katkısı vardır. Onlar ki kimsenin ortada olmadığı, meydana çıkmadığı zamanlarda hem var olmuşlar hem de diğer insanlar için bir izlek, bir patika oluşturup yol açmışlardır. Onların bu katkısını ortaya çıkartıp MÜSİAD'ın beslendiği damarı yeni dönemlere aktarmak, bu anlayışın katlanarak artmasını sağlamak adına önemli bir çalışma başlattık. Muhteşem bir maziyi, ihtişamlı bir geleceğe bağlamak adına hazırladığımız Saygı Kitaplığı serimiz, önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çünkü bu seride yer alanlar, kazanırken de harcarken de inançları doğrultusunda hareket etmişlerdir. Kazancın sadece dünyada değil, ukbada olacağına inanmış isimlerdir."

MÜSİAD Medya ve Kültür Ekonomileri Komitesi tarafından hazırlanan çalışma, hayata geçirilmesi planlanan diğer serileriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı