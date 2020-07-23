MÜSİAD Letven Capital ile güçlerini birleştirdi Türkiye'nin küresel ölçekte en güçlü ve en yaygın sermaye platformu MÜSİAD ile LETVEN CAPITAL arasında TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında, stratejik iş birliğine gidildi

Türkiye'nin küresel ölçekte en güçlü ve en yaygın sermaye platformu MÜSİAD ile LETVEN CAPITAL arasında TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında, stratejik iş birliğine gidildi.İş birliğinin kapsamı ve detaylarının açıklanması amacıyla düzenlenen online basın toplantısı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve LETVEN CAPITAL Genel Müdürü Kamil Kılıç'ın katılımlarıyla bugün gerçekleştirildi.

Yılın Son Çeyreği İtibariyle İvmenin Pozitife Döneceğine İnanıyoruz

Programda konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, pandemi ile gelen karantina dönemi ve sonrasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Kaan, ikinci çeyrekte karantina döneminin de etkisiyle bu rakamın azalacağını belirtti. Kaan, "Piyasalara sağlanan desteklerin, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini ve yılın son çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisinde ivmenin pozitife döneceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Tarım ve Gıda Sektörleri 2023 Hedeflerimizde Stratejik Bir Öneme Sahip

Konuşmasında tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye ekonomisi açısından büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Kaan,ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında belirlediği 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat boyutuna erişebilmesi için tarım ve gıda sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kaan, "2.2 milyon üretici ve 45 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firma ile Türkiye, tarım gıda sektöründe son 20 yıldır net ihracatçı ve yıllık ortalama ihracat büyüme oranı %7.5 ile dünyada 21. sırada yer almaktadır. Bugün, %2'lik paya sahip büyük şirketler, tüm tarım ve gıda ürünlerinin %45'ini üretiyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde gıda 100 şirketle birinci gelmektedir ve bu şirketlerin net satışları 143,5 milyar liradır. Sektör, 5 milyon istihdam sağlıyor ve ihracatın %12'si tarım ürünleri ile gerçekleşiyor." diye konuştu.

Hedef Gelecek 10 Yılda İhracatı 180 Milyar Dolara Çıkarmak

Genel Başkan Kaan, Türkiye'nin ihracatını, gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak, 2 bin tarım gıda firmasını KOBİ ve büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için LETVEN CAPITAL'e destek olduklarını ifade etti.

MÜSİAD'ın teknoloji ve inovasyona yönelik hazırladığı projelerle ilgili olarak da bilgi veren Kaan, "Bu iş birliğini, MÜSİAD'ımızın hayata geçirdiği 'Tazelenme' sürecinin vermiş olduğu meyvelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Tazelenme sürecimizin son etabı olan MÜSİAD markalarımızın aktif olarak yer alacağı bu türden geniş kapsamlı projelerimiz ile ülke ekonomisine yüksek katma değerli çalışmalar armağan etmeyi hedeflemekteyiz. MÜSİAD FUTURE (Gelecek)olarak tanımladığımız markamız,"geleceğin iş modelleri ve geleceğin sektörleri" sloganıyla tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki Türkiye'nin yeni yol haritasında etkin bir oyuncu olarak varlık gösterecektir. Çok yakın bir tarihte MÜSİAD FUTURE markamızın bir diğer projesini daha, sizlere sunacağımızın haberini de bu vesile ile vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaan, başta MÜSİAD üyeleri olmak üzere tüm paydaşlara TARS fonuna yatırım yapma çağrısında bulunarak sözlerini sonlandırdı.

LETVEN CAPITAL Genel Müdürü Kamil Kılıç ise tarım, gıda ve teknoloji alanında yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonlarının son 7 yılda, 5 bin 500'e yakın girişime 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı.

"Dünya Yakın Gelecekte Milyarlarca Sensörle Veri Toplayarak Yeni İş Modelleri Geliştirmeyi Amaçlıyor"

Kılıç, "Dünya veriyi zenginleştirerek tüketiciye en doğru ürünü optimum şekilde sunmayı, ürünün kaybını ve israfını engellemeyi online talep-arz tedarik sistemlerinin akıllı depolar ile yönetilmesini, sürücüsüz araçlar ve drone taşımacılığı ile üreticiden direkt markete veya tüketiciye ulaştırmaya odaklanmış durumda. Bu durum, tarım ve gıda değer zincirinin küresel üretim ve tüketim ekosistemine entegre olmasını zorunlu hale getirecektir. Gıda talebinin arttığı, tarım arazilerinin azaldığı, iklim değişimlerinden gün geçtikçe daha çok etkilediği bir ortamda, sürdürülebilir gıda ve gıda güvenliği için dünya, sayısı yakın gelecekte milyarları aşacak olan sensörler ile veri toplayıp işlenerek yeni iş modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Bu Alanda 1 Unicorn Çıkarmayı Hedefliyoruz

Kılıç, TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında belirlenen hedeflerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile, en az 10 patent veya yeniliği ticarileştirmeyi, 5 start-up'ın her birini en az 50 milyon TL değerleme seviyesine getirmeyi, tarım ve gıda ekosisteminde yer alan işletmelerin %10'u ile iletişime geçerek 15 şirkete yatırım yapmayı, portföy içerisinde bulunan şirketlerin %40'ının cirosunun en az %50'sinin ihracat gelirinden oluşmasını sağlamayı, bu alanda Türkiye'den 1 unicorn çıkarmayı hedefliyoruz.

LETVEN CAPITAL TARS Fonu ile ayrıca, üretim teknolojileri olarak gruplandırdığımız Tarım Biyoteknolojisi, Çiftlik Yönetim Yazılımı, Robot ve Otomosyon Teknolojisi, Biyoenerji, Biyomateryal, Tedarik Zinciri Teknolojileri, Tarım Endüstrisi Pazar Yerleri, İnovatif ve Fonksiyonel Gıda ürünleri ile hizmet teknolojileri olarak gruplandırdığımız Mağaza İçi Perakende ve Restoran Teknolojileri, Restoran Pazar Yerleri, e-Market, Ev ve Pişirme Teknolojisi, Çevrimiçi Restoranlar ve Yemek Kitleri, Tarımda Finansal Teknolojiler alanlarına 2 yıl içinde 200 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve en güçlü sermaye platformu olan MÜSİAD ile güçlerini birleştirmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kılıç, ilerleyen dönemlerde bu iş birliğinin Türkiye ekonomisi adına birçok olumlu gelişmeye yol açacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler