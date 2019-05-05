Müsiad'dan Ramazan Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk Ramazan Ayı başlangıcı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, mesajında, "Tüm İslam aleminin hasret ve coşkuyla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı'na idrak ediyoruz. Kutlu bir misafir olarak gelen Ramazan'a milletçe hoş geldin diyor Ramazan ayının Milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Tüm islam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA