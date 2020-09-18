Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
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Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi

MUŞ ve Malatya'da deprem meydana geldi.

Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
18.09.2020 04:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 04:39

MUŞ ve Malatya'da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15'te merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı. Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - MUŞ
MUŞ
DHA Editörü
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