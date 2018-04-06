Muş'tan Kısa Kısa

AK Parti Muş İl Başkanlığı nisan ayı "Danışma İl Meclisi Toplantıs"nı gerçekleştirdi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplanın açılışı konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, gerek ilde ve gerekse ilçelerde kongrelerin hepsinin tamamlandığını ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günkü heyecanla çalışmalarına başladıklarını aktaran Başkan Yaktı, "Bu çalışmalarımızda gücümüzü halkımızdan aldığımızı bir daha tekrar ediyorum. Bu konunun önemine değinerek önümüzdeki süreci çok iyi değerlendireceğimize ve bu süreçte neler yapabileceğimizi bu danışma meclisi toplantısında gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen, belde belediye başkanları ve partililer katıldı.



Muş'ta 100 öğrenciye sertifika verildi

Muş'ta, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Gıda Güvenliği" programı kapsamında eğitimleri tamamlayan 100 öğrenciye törenle sertifika dağıtıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğrencileri tebrik etti.

İlci, "Öğrencilerimizin sertifika almasına yönelik yapılan kursları, çalışmaları destekliyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muş Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Halit Uygur ise, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek, tüm gıda işletmelerinin uyması gereken temel bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Verilen eğitimlerle ilgili öğrencilere hitap eden Uygur, "Vermiş olduğumuz eğitim sayesinde, insan sağlığını etkileyen tehlikelerden, risklerden korunma ve engelleme yöntemlerini öğrendiniz." dedi.

Törene, Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.