Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cevad Prekazi'nin naaşı, Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevad Prekazi'nin naaşı, Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi Haber Videosunu İzle
Cevad Prekazi'nin naaşı, Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayatını kaybeden Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi. Cevad Prekazi, ölmeden önce açıkladığı vasiyetinde "Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak'' demişti.

  • 69 yaşında hayatını kaybeden Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Prekazi için Partizan Kulübü'nün stadyumunda düzenlenen anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp yöneticileri ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı katıldı.
  • Prekazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi.

69 yaşında hayata gözlerini yuman Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

PREKAZI'YE DUYGU DOLU VEDA

Efsane futbolcu için ilk olarak kariyerinde iz bıraktığı Partizan Kulübü'nün stadyumunda bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene Prekazi'nin ailesi, yakın dostları ve eski takım arkadaşlarının yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, kulüp yöneticileri ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı da katıldı.

''CENAZESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BIRAKIYORUZ''

Törende söz alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Prekazi'nin yıllar önce dile getirdiği son arzusunu unutmadıklarını belirterek sarı-kırmızılı formayı ailesine ve yetkililere teslim etti. Artukoğlu, "O formayı, kendi arzusu çerçevesinde cenazesinde kullanılmak üzere buraya bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu.

TABUTUNDA İKİ TAKIMIN FORMASI VAR

Stadyumdaki anma töreninin ardından Prekazi'nin naaşı, Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efsane futbolcu, vasiyetinde belirttiği üzere hayatının en büyük tutkusunu simgeleyen Galatasaray ve Partizan formalarıyla birlikte ebediyete uğurlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu

İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor24

Aynı blokta kalıyorlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ruhi Çenet en çok etkilendiği yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

Ruhi Çenet, en çok etkilendiği yeri açıkladı! 7 gün yol gidiyorlar
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı20

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı

Paşinyan'a Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu'

Kurtulmuş, MHP Lideriyle görüştü! Gündem "izleme komisyonu"
Ünlü türkücü Mustafa Küçük'e komşusunu darbettiği gerekçesiyle para cezası ve 5 yıl denetim

Ünlü türkücüye mahkemeden 5 yıllık şok