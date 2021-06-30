Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu
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Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu

Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya yükseldi.

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya yükseldi. HDP binası önünde eylemi sürdüren aileler, çocuklarını istediklerini söyledi. 

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her çarşamba HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 11'inci haftada 6'ya çıktı. Ailelerin HDP binası önündeki bekleyişi sürerken, sayıları ise her hafta yükseliyor. Türk bayrakları ve pankartlarla Özcan ve Teker ailelerinin başlatarak sürdürdüğü evlat nöbetine, bu hafta Arul ailesi de katıldı. Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde yaşayan Arul ailesinin 2015 yılında dağa kaçırılan çocukları Mustafa Arul (39) için ağabeyi Yemlihan Arul, evlat nöbetine katıldı. Aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Halkı dolandıran parti' yazılı pankartlar açtı.

Annesinin vasiyeti üzerine kardeşi Mustafa için evlat nöbetine katıldığını belirten Yemlihan Arul, "Annemin bizlere vasiyeti, 'Mustafa'yı bulun' dedi. Ben buraya kardeşim Mustafa için geldim. Bizler burada sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz onlardan. Kardeşim ile hiç görüşme şansım olmadı. Daha doğrusu hiçbir yerden de haber alamadık. Gidiş o gidiş" dedi.Kardeşi Atilla için HDP binası önünde ailesiyle birlikte evlat nöbetini sürdüren Ümit Özcan ise "Kardeşimi HDP götürüp, PKK'ya satmıştır. Ben kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Bu konuda da sonuna kadar kararlıyız. Diyarbakır ilindeki eyleme de Muş'taki eyleme de sürekli katılıyorum. Sonuna kadar da katılmaya kararlıyım. Suçlu olan kaçıyor. Şu an Diyarbakır ilindeki HDP binası bomboş; hepsi kaçtılar, gittiler. Kardeşimi istiyorum ve gelene kadar da eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu. 

Muhammed Emin Teker'in annesi Gülbahar Teker de çocuğu gelene kadar HDP il binası önünden hiçbir yere ayrılmayacağını dile getirip, aileler olarak HDP'den çocuklarını istediklerini söyledi.


Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu
Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu
Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu
Muş'taki evlat nöbetinde 11'inci hafta; aile sayısı 6 oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

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