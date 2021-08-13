Muş'taki alabalık tesisinde 4 milyon yavru üretimi gerçekleştirildi

Muş'un Varto ilçesinde kurulan alabalık tesisinde üretilen balıklar, 6 milyon yumurtadan 4 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirildi.

Muş'un Varto ilçesinde kurulan alabalık tesisinde üretilen balıklar, 6 milyon yumurtadan 4 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirildi.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Şerafettin Dağı yamacındaki doğal su kaynağının bulunduğu alana kurulan tesiste, yetiştirilen alabalıklarla kentin ekonomisine 30 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Tesis sahibi Ercan Özer, bu yıl 6 milyon yumurtadan 4 milyon yavru balık üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tesisin 37 milyon balık kapasiteli olduğunu belirten Özer, "Tesisi kendi imkanlarımızla kurduk. Kapasitesini sürekli artırmak zorundayız. Şu anda yıllık 30 milyon lira Muş ekonomisine katkı sağlıyoruz." dedi.

Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Sadık Güzel de havuzlarda yetiştirilen alabalıkları Japonya başta olmak üzere Rusya ve Norveç'e ihraç etmek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Tesiste 400 yavru yetiştirme tankı ve 360 makine bulunduğunu aktaran Güzel, "Açık alanda 20 anaç, 15 yavru havuzu bulunuyor. Şu anda kadar 4 milyon yavru üretimini gerçekleştirdik. Yavrular şu an kuluçkahanede. Burada ürettiğimiz balıklar için İzmir, Aydın, Elazığ ve Malatya'daki işleme fabrikalarından talep aldık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım