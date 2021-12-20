MUŞ'TA MASKE TAKMA ORANI DÜŞTÜ

MUŞ (DHA) - KORONAVİRÜS ile mücadele noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara uyulması istenirken, Muş'ta maske takma oranının düştüğü gözlemlendi. Muş Devlet Hastanesi'ndeki Koronavirüs yoğun bakım ünitesi ile servisinde yatan hastaların ise, maske takmama ve aşı olmama pişmanlığı yaşadığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınından korunabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara hassasiyet gösterilmesi istenirken, Muş'ta maske takma oranının düştüğü gözlemlendi. En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en düşük olduğu illerden olan ve turuncu kategoride yer alan şehrin en işlek İstasyon Caddesi başta olmak üzere, birçok yaşam alanında maske takan kişi sayısının önemli ölçüde düştüğü görüldü. Maske takmayanların sayısının gün geçtikçe arttığı kentin devlet hastanesinde, Koronavirüs yoğun bakım ünitesi ile servisinde yatan vatandaşların ise büyük bir bölümünün maske takmama ve aşı olmama pişmanlığı yaşadığı kaydedildi.

Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Rıfat Somay, Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde tedavileri tamamlanan vatandaşların direkt aşı olmaya koştuklarını anlattı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele için öneride bulunduğu maske, mesafe ve hijyen kurallarına son dönemde riayet edilmediğinin gözlemlendiğini vurgulayan Somay, 'Muş'ta, aşı oranının düşük olduğu iller arasında ve turuncu kategori ile yoluna devam etmektedir. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kurallara son dönemde riayetin azaldığını görmekteyiz. Koronavirüs nedeniyle hastanemizin servis ve yoğum bakım ünitesinde yatan hastalarımız çoğunun aşısız ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan vakalardan oluşmaktadır. Hastalarımız iyileşip taburcu olduktan sonra, hızlı bir şekilde aşı olmaya koşuyor. Bizim halkımızdan istediğimiz, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve hızlı bir şekilde aşılarını tamamlamalarıdır diye konuştu.

Maske kullanmanın özellikle öneminden söz eden Somay, 'Maske, koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalıktan vatandaşlarımızı korumaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın maske takmasını önermekteyiz dedi.