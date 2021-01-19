Muş'ta engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı

Muş'ta İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Engelsiz Maske Eğitimi" projesi kapsamında engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı.

Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kursa katılan 10 engellinin hem aile bütçesine katkı sağlayacağını hem de meslek öğreneceğini belirtti.

Engellilerin sorunlarının çözümü konusunda her türlü desteği sağladıklarını belirten Şimşek, "Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıklarımızın desteğiyle burada açılan kurs 4 ay devam edecek. Burada koruyucu elbise ve maske üretimi yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise maske dikim merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uygun şekilde engelli bireylere eğitim verileceğini söyledi.

Kursa 10 engellinin katılacağını aktaran Korkmaz, "Proje kapsamında üretilecek 25 bin maske ve 600 koruyucu kıyafet koronavirüsle mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına yatan hastalara dağıtılacak. Kursa katılanlara 4 ay boyunca ücret ödenecek." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Taylan ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım