Muş'ta engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Muş'ta engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı

19.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:26
Muş'ta engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı

Muş'ta İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Engelsiz Maske Eğitimi" projesi kapsamında engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı.

Muş'ta İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Engelsiz Maske Eğitimi" projesi kapsamında engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı.

Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kursa katılan 10 engellinin hem aile bütçesine katkı sağlayacağını hem de meslek öğreneceğini belirtti.

Engellilerin sorunlarının çözümü konusunda her türlü desteği sağladıklarını belirten Şimşek, "Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıklarımızın desteğiyle burada açılan kurs 4 ay devam edecek. Burada koruyucu elbise ve maske üretimi yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise maske dikim merkezinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uygun şekilde engelli bireylere eğitim verileceğini söyledi.

Kursa 10 engellinin katılacağını aktaran Korkmaz, "Proje kapsamında üretilecek 25 bin maske ve 600 koruyucu kıyafet koronavirüsle mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına yatan hastalara dağıtılacak. Kursa katılanlara 4 ay boyunca ücret ödenecek." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Taylan ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta engellilere yönelik maske dikim kursu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:43:53. #1.15#
title