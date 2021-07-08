Muş'ta çocuklar, Bilim Şenliği'nde doyasıya eğlendi
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Muş'ta çocuklar, Bilim Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Muş'ta çocuklar, Bilim Şenliği'nde doyasıya eğlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Muş'ta düzenlenen Bilim Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Muş'ta düzenlenen Bilim Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Muş Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen programda, Bilim Şenliği Koordinatörü Tuğba Harmankaya, fildişi macunu deneyi yaptı.

Şenliğe yoğun katılım gösteren öğrenciler, burada yapılan diğer deneyleri inceleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen program kapsamında 2 Temmuz'dan 1 Eylül tarihine kadar bu etkinliklerin bütün illerde yapılacağını söyledi.

Türkiye genelinde yapılan etkinlik sayısına bakıldığında Muş'un yedinci sırada yer aldığını ve bundan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Kıvanç, "Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, amaç sadece bilmek olmamalı, aynı zamanda çocuklarımız bildiklerini yapabilmelidir. Tasarım beceri atölyelerimizin asıl maksadı da bu. Burada bir açık hava atölyesini görmektesiniz. Öğrencilerimiz son derece mutlular. Çocuklar burada yapılan deneyleri gördükçe bilime olan duyarlılıkları artmakta." ifadelerini kullandı.

Harmankaya da program kapsamında Gaziantep'te 12 ilden gelen öğretmenlerle buluştuklarını, birbirinden eğlenceli ve hareketli deneyleri öğrendiklerini anlattı.

Muş'a gelerek şenlik havasında öğrencilere deney yaptıklarını belirten Harmankaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin 'Telafide Ben de Varım' programında eğlenerek, öğrenerek geçirebilecekleri bir yaz hedefliyoruz. Program kapsamında hazırlanan etkinlikler aslında çocukların sosyal ve duyusal gelişimlerini desteklemek için özellikle seçilmiş etkinlikler. Uzun zaman sonra okula gelen öğrenciler bu şekilde deneyler, eğlenceli etkinlikler gördükten sonra inanılmaz mutlu oluyor. Zaten deneyleri her yaptığımızda çığlık çığlığa havaya uçtuklarını görebiliyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı hep beraber bu yaz dönemi boyunca destekliyoruz."

Şenliğe katılan 8.sınıf öğrencisi Ela Kaplan da çok eğlendiklerine işaret ederek, "Birkaç merak ettiğim kimyasal hakkında bilgi edindim. Bu benim için çok eğlenceliydi. Birkaç deney gözlemledim ve harikaydı. Yeni bilgiler öğrendiğim için çok mutluyum." dedi.

Şenliğe, Young Guru Academy (YGA) gönüllüsü Zeynep Sare Abit ve Zeynep Yiğit ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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