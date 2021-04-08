Muş'ta ADEM'e dönüştürülen atıl durumdaki bina kadınların uğrak yeri oldu
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Muş'ta ADEM'e dönüştürülen atıl durumdaki bina kadınların uğrak yeri oldu

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta ADEM'e dönüştürülen atıl durumdaki bina kadınların uğrak yeri oldu

Muş'un Hasköy ilçesinde atıl durumdaki 2 katlı bina, yenilenerek Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) dönüştürüldü.

Muş'un Hasköy ilçesinde atıl durumdaki 2 katlı bina, yenilenerek Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) dönüştürüldü.

İlçede 37 yıl okul olarak kullanılan atıl durumdaki bina, Hasköy Kaymakamlığı tarafından yenilendi.

ADEM olarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan binada açılan 11 kursta, dezavantajlı 250 kadına mesleki eğitim verilmeye başlandı.

Usta öğretici Gülsüm Akman, açılan kurslara katılan kadınların hem meslek öğrendiğini hem de ürünlerini satarak ekonomik gelir elde ettiğini söyledi.

Kadınların bu sayede sosyalleşme imkanı da bulduğunu aktaran Akman, "Kadınlarımız hayallerini oluşturdukları objelerle ürünlere yansıtıyor. Kurs sayesinde birçok sosyal etkinliğe katılıyor. Çok ciddi talep var. Ancak pandemi nedeniyle fazla kursiyer alamıyoruz. Kaymakamlığın katkılarıyla atıl durumdaki 2 katlı eski bina restore edilerek ADEM'e dönüştürüldü. Burası ilçenin gözde merkezi haline geldi."

Kursiyerlerden Fatma Özkan da öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Giyim kursuna katıldım. 7 çocuk ve 22 torun sahibiyim. 67 yaşındayım. Kursa meslek öğrenmek için katıldım. Burada hocalarımın yardımıyla gelinlerime ve torunlarıma elbise dikiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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