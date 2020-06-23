Murphy Kanunları nedir? Murphy Kanunları nelerdir?
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Murphy Kanunları nedir? Murphy Kanunları nelerdir?

Murphy Kanunları, Amerikalı mühendis Edward A. Murphy, jr. tarafından, başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişlerdir. İşte Murpy Kanunları!

Murphy Kanunları nedir? Murphy Kanunları nelerdir?
23.06.2020 08:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:23

Edward Murphy 1949'da; insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken, U.S. Air Force'un roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması, deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı. Peki, Murphy Kanunları nedir?

MURPHY KANUNLARI NEDİR?

Murphy Kanunları, Amerikalı mühendis Edward A. Murphy, jr. tarafından, başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişlerdir.

Murphy Kanunları'na ters düşen karmaşık sistemlerden olan kültürler için ortaya konan kanun şöyledir: Belirli bir gelişme herhangi bir yerde ortaya çıkmadıysa, zaten bu durumda mümkün değilmiş demektir.

Olasılık "gerçek sonuçların olası sonuçlara oranı" şeklinde tanımlanır. Bir olay süreç içerisinde gerçekleşmezse, olasılığı 0'dır, yani imkânsızdır. Murphy Kanunları ise olaya tersinden yaklaşır: Bir olay mümkünse, gerçekleşir. Murphy Kanunları temelini sibernetik ve sistem kuramındaki fen bilimsel-matematiksel bir kanundan alır. Bu da demektir ki; bir olayda az organizasyon ve daha çok kaos olasılık olarak sıkı organizasyona ya da daha çok düzene göre ezici bir üstünlük kazanır. Daha basit bir cümleyle söylemek gerekirse; kaos, düzenden daha olasıdır.

Edward Murphy 1949'da; insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken, U.S. Air Force'un roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması, deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı.

Murphy Kanunları'nın tersi Yhprum Kanunu olarak tanımlanır.

Murphy Kanunları nedir? Murphy Kanunları nelerdir?

MURPY KANUNLARI

1. "Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir."

2. "Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir."

3. "Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır."

4. "Bir şeyin olma olasılığı, isteme olasılığı ile ters orantılıdır."

5. "Er ya da geç olası en kötü koşullar zincirlemesi vuku bulacaktır."

6. "Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir."

7. "Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi gerekir."

8. "Ne kadar beklersen bekle istenmediği zaman gelecektir."

9. "Çözülen her problem yeni problemler yaratır."

10. "Her şey yolunda gidiyorsa, kesin bir terslik vardır."

11. "Bir şeyle fazla oynarsanız, onu bozarsınız."

12. "Bütün bir dönem kusursuz çalışan hesap makinesinin, matematik sınavında pili biter. (açıklama: her ihtimale karşın, beraberinizde pil taşırsanız, o da bayat çıkar)"

13. "Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir."

14. "Piyangoda para kazandığınız gün, ölümünüze fazla kalmamıştır."

15. "Bir şeyi anlayamıyorsanız, içgüdüsel olarak doğrudur."

16. "Bir kişiye "Masa boyalı, sakın değme!" derseniz, size inanmadan önce mutlaka masaya dokunacaktır."

17. "Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, üzülmeyin geçer."

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