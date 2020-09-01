Murda ft. Ezhel Duman sözleri | Murda Ezhel Duman şarkı sözleri
Rapçi Ezhel ve Murda'dan yeni bir şarkı daha geldi. Murda Ezhel Duman şarkı sözleri haberimizin içinde yer alıyor.
Murda ve Ezhel iş birliği ile yeni bir şarkı daha paylaşıldı. Almanca, İngilizce ve Türkçe karışımı ile hazırlanan şarkı sözleri ve müzik çok beğenildi.
MURDA EZHEL DUMAN SÖZLERİ
Intro - Murda
Duman, yeah
Man like Artz
Wagwan bruv
Gang businesses innit
Hmm-mmh
Murda
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Senin sevgin yalan (Yalan)
Hep yollardayım like Varan (Skrrt)
Çok çektik, yorgun kafam (Ah)
Çöpten yaram çok yaram derin
Nakarat
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Senin sevgin yalan (Yalan)
Hep yollardayım like Varan (Skrrt)
Çok çektik, yorgun kafam (Ah)
Çöpten yaram çok yaram (Derin)
Senin sevgin yalan (Yalan)
Hep yollardayım like Varan (Skrrt)
Çok çektik, yorgun kafam
Çöpten yaram çok yaram derin
Verse
No class, Hababam (No class)
No fast, ben boş duramam (No, oh)
Oh man, arabam Alaman (Skrrt)
Drip pahalı, sen alaman (Çok pahalı)
Türk Rap, Karakan (Karakan)
Young Murda, hm, I'm a don (Don)
Shawty, kap parayı havadan (Havadan)
Gel kaç benimle buradan (Rrrr)
O deli gacı
Yok bunun ilacı
O başımın tacı
Yaktım, içtim ağacı
Nakarat Murda
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)
Senin sevgin yalan (Yalan)
Hep yollardayım like Varan (Skrrt)
Çok çektik, yorgun kafam (Ah)
Çöpten yaram çok yaram (Derin)
Senin sevgin yalan (Yalan)
Hep yollardayım like Varan (Skrrt)
Çok çektik, yorgun kafam
Çöpten yaram çok yaram derin
Verse: Ezhel - Murda
Dinero en mi mente
Yavrum dur, suavemente
İçtim Aguardiente
Mi vida por mi gente, ey
Dışı black, içi pembe
Bi' panter, o bi' manken
Donu dantel, o bi' angel
Yanıma gel mami
Muy bonitam, olam sana sponsor
Los Turcos locos
Tüm dünyadayız like yeni Kartell
Ne desem o ''Tamam'' der
Yak şu çiçekleri boss (Duman, duman, duman)
Yare bi' leblebi, lebleri gloss (Duman, duman, duman)
Curly saçıyla, kuzum Merinos (Duman, duman, duman)
Tatile gittik, Çesme, Assos (Duman, duman, duman)
Sendeki çift, bendeki floş
Çekmişsin kız anana
Al bende var banana
Her noche, her mañana
Yan yana
Bridge: Murda - Ezhel
Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)
Ey duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)
Yanyana
Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)
Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)
Yanyana