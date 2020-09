Murda ft. Ezhel Duman sözleri | Murda Ezhel Duman şarkı sözleri Rapçi Ezhel ve Murda'dan yeni bir şarkı daha geldi. Murda Ezhel Duman şarkı sözleri haberimizin içinde yer alıyor.

Murda ve Ezhel iş birliği ile yeni bir şarkı daha paylaşıldı. Almanca, İngilizce ve Türkçe karışımı ile hazırlanan şarkı sözleri ve müzik çok beğenildi.

MURDA EZHEL DUMAN SÖZLERİ

Intro - Murda

Duman, yeah

Man like Artz

Wagwan bruv

Gang businesses innit

Hmm-mmh

Murda

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Senin sevgin yalan (Yalan)

Hep yollardayım like Varan (Skrrt)

Çok çektik, yorgun kafam (Ah)

Çöpten yaram çok yaram derin

Nakarat

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Senin sevgin yalan (Yalan)

Hep yollardayım like Varan (Skrrt)

Çok çektik, yorgun kafam (Ah)

Çöpten yaram çok yaram (Derin)

Senin sevgin yalan (Yalan)

Hep yollardayım like Varan (Skrrt)

Çok çektik, yorgun kafam

Çöpten yaram çok yaram derin

Verse

No class, Hababam (No class)

No fast, ben boş duramam (No, oh)

Oh man, arabam Alaman (Skrrt)

Drip pahalı, sen alaman (Çok pahalı)

Türk Rap, Karakan (Karakan)

Young Murda, hm, I'm a don (Don)

Shawty, kap parayı havadan (Havadan)

Gel kaç benimle buradan (Rrrr)

O deli gacı

Yok bunun ilacı

O başımın tacı

Yaktım, içtim ağacı

Nakarat Murda

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Ah)

Senin sevgin yalan (Yalan)

Hep yollardayım like Varan (Skrrt)

Çok çektik, yorgun kafam (Ah)

Çöpten yaram çok yaram (Derin)

Senin sevgin yalan (Yalan)

Hep yollardayım like Varan (Skrrt)

Çok çektik, yorgun kafam

Çöpten yaram çok yaram derin

Verse: Ezhel - Murda

Dinero en mi mente

Yavrum dur, suavemente

İçtim Aguardiente

Mi vida por mi gente, ey

Dışı black, içi pembe

Bi' panter, o bi' manken

Donu dantel, o bi' angel

Yanıma gel mami

Muy bonitam, olam sana sponsor

Los Turcos locos

Tüm dünyadayız like yeni Kartell

Ne desem o ''Tamam'' der

Yak şu çiçekleri boss (Duman, duman, duman)

Yare bi' leblebi, lebleri gloss (Duman, duman, duman)

Curly saçıyla, kuzum Merinos (Duman, duman, duman)

Tatile gittik, Çesme, Assos (Duman, duman, duman)

Sendeki çift, bendeki floş

Çekmişsin kız anana

Al bende var banana

Her noche, her mañana

Yan yana

Bridge: Murda - Ezhel

Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)

Ey duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)

Yanyana

Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)

Ey, duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman (Duman)

Yanyana