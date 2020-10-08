Murat Topoğlu kimdir? Dr. Murat Topoğlu nereli, kaç yaşında?

Diyet listeleri ile adından söz ettiren doktor Murat Topoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Akapunktur tedavisi uygulayan ünlü doktor, ilk çalışmalarına ise İsviçre'de başladı. Murat Topoğlu kim?

Topoğlu, 1985 yılında Sri-Lanka Kolombo'daki Akupunktur akademisinde eğitim aldı. Master için Çin'e giden Murat Topoğlu, Pekin, Şangay ve Hong-Kong'da akapunktur alanında çalışmalar yürüttü. Uluslararası Akupunktur Sempozyumuna Genel Sekreterlik yaptı. Dr. Murat Topoğlu hayatı...

MURAT TOPOĞLU KİMDİR?

Uzman doktor, 1960 yılında Nevşehir Avanos'da dünyaya geldi. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek aynı yıl ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre'de başladı. 1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo'daki Akupunktur akademisinde öğrenim gördü. Danimarka'nın Kopenhang şehrinde yapılan 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katıldı. 1988 yılında ise akupunktur tedavisi üzerine master yapmak için Çin'e gitti.

Pekin, Şangay ve Hong-Kong'da akapunktur alanında çalıştıktan sonra gözlem ve incelemelerine Filipin ve Amerika'da devam eden Topoğlu, 5-8 Aralık 1990 tarihinde WFAS ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Fransa Paris'te düzenlenen 2.Dünya kongresine davet edilip obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bildiri sundu. 25-28 Haziran 1992 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya kongresinde de "Migrenin Akupunkturla Tedavisi" konulu bir bildiri daha sundu. Tıbbi ve estetik Mezoterapi ile selülit, lokal şişmanlığın ve yağların azaltılması üzerine Paris ve Barselona'da eğitim yaptı. 20-23 Kasım 1993'de Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen III.Dünya Akupunktur Kongresine katılarak bildiri sundu.

Murat Topoğlu, 1994 yılında Türkiye'de yapılan Uluslararası Akupunktur Sempozyumuna Genel Sekreterlik yaptı. 20 Eylül 1996 yılında da Amerika'nın New York şehrinde yapılan uluslararası Kongrede Obesite ve Akupunktur konusunda bir bildiri sundu. 1 Kasım 1996 yılında İtalya'da WHO tarafından yapılan ve Milano Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen akupunktur normlarının belirlenmesi, Assamblesine Türkiye adına gözlemci olarak katıldı. Ekim-Kasım 1997 tarihinde Çin'de yapılan Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu'nun kongresinde de bulundu. 12-16 Ağustos 1999 yılında Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılan kulak akupunktur kongresine katıldı. Burada yapılan Ulusal Kulak Akupunktur sınavını geçerek Amerika'da bu konuyla ilgili çalışma hakkını da kazandı.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı Medikal Estetik Uygulama Sertifikasını da alan doktor Topoğlu, 1991-2005 yılları arası Akupunktur Derneğinin Genel sekreterliğini yürüttü. Şişli'de Akupunktur Tedavi Kliniği'nin sahibi olarak çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılından itibaren Türkiye Akupunktur Derneği başkanı seçilmiş hala başkanlığı sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ankara Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Medipol ve Yeditepe Tıp Fakültelerinde Akupunktur üzerine ders vermektedir.

2019 Wfas Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Başkanlığını yürüttü. Dr. Murat Topoğlu İngilizce Fransızca bilmektedir.