Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt

Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Murat Övüç'ün oğlunun trafikte terör estirdiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü Şarkıcı Fettah Can'ın, "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım" yazarak videoyu paylaşması üzerine Murat Övüç, Fettah Can'a ağıza alınmayacak laflar söyledi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği bir videosu sosyal medyada büyük tepki almıştı. Trafikte terör estirdiği görüntülerden sonra tutuklanan Burakcan Övüç, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı paylaşımla evladına sahip çıkan Murat Övüç, görüntüleri eleştiren isimlerden olan Fettah Can'a küfürler yağdırdı.

"ISLAK ODUN LAZIM"

Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği videoyu yayınlayan ünlü şarkıcı Fettah Can, "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım." ifadelerini kullandı.

Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt

"SEN KİMİ DÖVÜYORSUN?"

Murat Övüç, ünlü şarkıcıya "Bir tane bitik herif var ıslak odunla sabaha kadar dövmek lazım demiş o ıslak odunu var ya g... s... sen kimi dövüyorsun lan bitik." diyerek küfürler savurdu.

Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt

"RABBİM HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ BİZE VERİYOR"

Murat Övüç, oğlunun serbest bırakılmasının ardından yayınladığı videoda "Biliyorsunuz kamuoyunda Burakcan'la ilgili haberler çıktı. Evet doğru, bir atış yapmış ama elindeki silah kurusıkı. Gittik karakola ifademizi verdik. Hiçbir sıkıntı yok. Oğlum evinde uyuyor." diyerek oğlunun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Övüç, "Tabii ki yaptığı yanlış. Bu kadar hakaret bu kadar linç daha 20 yaşında bir delikanlı. Türk polisine ve yargıya çok teşekkür ediyorum. Unutmayın doğruysan her şey senin için çok güzel oluyor ama yılansan için fesatsa sürünüyorsun." yazarak videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Cedi Osman Metin Oktay Emre Kocadağ Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:30:54. #1.15#

title