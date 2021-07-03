Murat Övüç'ten, oğlunun terör estirdiği anları eleştiren Fettah Can'a küfürlü yanıt

Murat Övüç'ün oğlunun trafikte terör estirdiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü Şarkıcı Fettah Can'ın, "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım" yazarak videoyu paylaşması üzerine Murat Övüç, Fettah Can'a ağıza alınmayacak laflar söyledi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği bir videosu sosyal medyada büyük tepki almıştı. Trafikte terör estirdiği görüntülerden sonra tutuklanan Burakcan Övüç, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı paylaşımla evladına sahip çıkan Murat Övüç, görüntüleri eleştiren isimlerden olan Fettah Can'a küfürler yağdırdı.

"ISLAK ODUN LAZIM"

Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği videoyu yayınlayan ünlü şarkıcı Fettah Can, "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım." ifadelerini kullandı.

"SEN KİMİ DÖVÜYORSUN?"

Murat Övüç, ünlü şarkıcıya "Bir tane bitik herif var ıslak odunla sabaha kadar dövmek lazım demiş o ıslak odunu var ya g... s... sen kimi dövüyorsun lan bitik." diyerek küfürler savurdu.

"RABBİM HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ BİZE VERİYOR"

Murat Övüç, oğlunun serbest bırakılmasının ardından yayınladığı videoda "Biliyorsunuz kamuoyunda Burakcan'la ilgili haberler çıktı. Evet doğru, bir atış yapmış ama elindeki silah kurusıkı. Gittik karakola ifademizi verdik. Hiçbir sıkıntı yok. Oğlum evinde uyuyor." diyerek oğlunun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Övüç, "Tabii ki yaptığı yanlış. Bu kadar hakaret bu kadar linç daha 20 yaşında bir delikanlı. Türk polisine ve yargıya çok teşekkür ediyorum. Unutmayın doğruysan her şey senin için çok güzel oluyor ama yılansan için fesatsa sürünüyorsun." yazarak videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.