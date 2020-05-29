Murat Karahan kimdir? Murat Karahan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Devlet Opera ve Bale Müdürü Murat Karahan kim? Murat Karahan hayatı ve biyografisi!
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Murat Karahan kimdir? Murat Karahan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Devlet Opera ve Bale Müdürü Murat Karahan kim? Murat Karahan hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin yetiştirdiği ve dünyada büyük hayran kitlesi ve tanınırlık yakalayan Murat Karahan hakkında merak edilenler haberimizde. Murat Karahan kimdir? Murat Karahan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Devlet Opera ve Bale Müdürü Murat Karahan kim? Murat Karahan hayatı ve biyografisi!

Murat Karahan kimdir? Murat Karahan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Devlet Opera ve Bale Müdürü Murat Karahan kim? Murat Karahan hayatı ve biyografisi!
29.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:31

2018 yılı Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve başlayan dünyaca ünlü sanatçımız Murat Karahan hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Tüm dünyanın beğenerek dinlediği bir sanatçı olan Murat Karahan ses yetkinliği ve kabiliyetleri ile tüm dünyada taktirleri topluyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan hakkında merak edilenler haberimizde.

MURAT KARAHAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini T.E.D Ankara Koleji'nde tamamladı. 1996 yılında Bilkent Müzik ve Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Sanatçı Bilkent Üniveristesi'nde Devlet Sanatçısı Suna Korad, Prof. Pekin Kırgız ile çalıştı ve Gürçil Çeliktaş'tan sahne dersleri aldı.2003 yılında lisans, 2006 yılında Master ve 2010 yılında Doktorasını tamamlayan Karahan, 2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Solist Sanatçı olarak çalışmaya başladı.2009 yılında Roma'ya giden sanatçı burada 2 yıl boyunca dünyaca ünlü Soprano Renata Scotto'nun ve aynı zamanda Santa Cecilia Akademisi başkanı Profesör Bruno Cagli'nin özel öğrencisi oldu .2012 yılında aldığı davet üzerine Letonya Ulusal Operası'nda devamlı misafir sanatçı olan Karahan, burada aralarında Lucia di Lammermoor, La Traviata, La Boheme, Manon Lescaut ve Il Trovatore eserlerinin bulunduğu 50'nin üzerinde temsilde başrolleri seslendirdi.

Murat Karahan kimdir? Murat Karahan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Devlet Opera ve Bale Müdürü Murat Karahan kim? Murat Karahan hayatı ve biyografisi!
MURAT KARAHAN

Sanatçı 2014 yılında Andante Dergisi'nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek opera sanatçısı seçildi. Yine 2014 yılında Fransa'da Il Trovatore ve Manon Lescaut operalarını ilk kez seslendirdi.2015 yılı Ocak ayında La Traviata 'Alfredo' rolü ile dünyaca ünlü Berlin Deutsche Oper'de ilk defa sahne alan sanatçı, 2015 yılında dünyaca ünlü Bolshoi Tiyatrosu'nun La Traviata, La Boheme, Carmen prodüksyonlarında başrolde sahne aldı. 2016 yılında Dünyanın en önemli açık hava opera festivali olan Arena Di Verona festivalinde Franco Zeffirelli,nin sahneye koyduğu Il Trovatore eserinde Maestro Daniel Oren yönetiminde başrolü seslendirdi, Murat Karahan yine Il Trovatore eseri ile Parma Verdi Festivali, Macerata Opera Festivali, Berlin Deutsche Oper'de büyük başarılar elde etti. Murat Karahan; aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Opera Orkestrası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Baden Baden Flarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni orkestrasının kurucusu Murat Karahan bu orkestra ile Türkiye Turnesi yapmış ve ülke genelinde büyük başarı elde etmiştir. 2017 yılında Wiener Staatsoper,Arena Di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Münih Bayerische Staatsoper, Napoli San Carlo Operası, Los Angeles Operası ve Salerno Operası gibi dünyanın en önemli tiyatrolarında Il Trovatore, Manon Lescaut, Tosca, Turandot, Carmen, Madama Butterfly ve Nabucco eserlerinin başrollerini seslendiren Murat Karahan 2018 yılı Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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