Murat Germen kimdir sorusuna verilecek en kısa yanıt; mimar, akademisyen ve sanatçı olarak çok yönlü bir kariyere sahip olmasıdır. 1965 yılında İstanbul'da doğan Murat Germen, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama eğitimi aldıktan sonra Fulbright bursuyla gittiği Amerika'da, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Mimarlık bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. Peki, Murat Germen kimdir? Murat Germen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MURAT GERMEN KİMDİR?

Murat Germen, 1965 yılında İstanbul'da doğmuş, fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanan bir sanatçı, mimar ve akademisyendir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kent Planlaması lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Fulbright bursuyla gittiği Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Mimarlık yüksek lisansını, Amerikan Mimarlar Birliği'nin (AIA) Altın Madalyası ile tamamlamıştır.

Sanat kariyerinde, aşırı kentleşme, soylulaştırma, mülkiyet-mülksüzleştirme, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, küresel ısınma ve su hakları gibi konulara odaklanmaktadır. Eserleri, İstanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi ve Torun Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya) gibi önemli koleksiyonlarda yer almaktadır.

Akademik kariyerinde ise, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermektedir. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı ve çevrimiçi yayını bulunan Germen, uluslararası platformda birçok konferansa davet edilmiştir.

Ayrıca, ünlü şair Nâzım Hikmet'in yeğeni olan ressam Ayşe Yaltırım'ın oğlu olarak, Nâzım Hikmet ile akrabalık bağı bulunmaktadır.