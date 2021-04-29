Murat Dağı yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı

Kütahya'nın Gediz İlçesi Murat Dağı'nda yapılması planlanan Gençlik Kampı, Teleferik Hattı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortu yapımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesi Murat Dağı'nda yapılması planlanan Gençlik Kampı, Teleferik Hattı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortu yapımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleşen protokol imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz katıldı.

Bir ay önceki ziyaretinde istişareler neticesinde ortak akılla Kütahya için aldıkları yatırım kararlarını imzalayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80'e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gediz'de gençlik kampımız var; tüm Türkiye'ye hitap edecek şekilde ve hakikaten kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak teleferik sistemimiz; Murat Dağı'ndaki yeni projemiz ve bununla birlikte pek çok projemiz inşallah en kısa zamanda el birliğiyle bunları Kütahya'mıza kazandıracağız" diye konuştu.

Bu hizmetlerin tüm Kütahya sathına kazandırılacağını ve sonrasında da bu tesisleri tüm vatandaşlar tarafından 7/24 kullanılacağı şekliyle hizmete sunmanın da kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tüm dünya zor bir süreci yaşıyor, pandemi en gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeleri dahi derinden sarsan bir sonucu bizlere gösterdi. Hamdolsun ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel süreç yönetimlerinden birini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 17 günlük kapanma sürecini de tüm Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra, inanıyorum ki yarınlara olan yürüyüşümüze daha hızlı ve geçen zamanı da telafi ederek devam edeceğiz. Zira pandemiyi fırsata dönüştürme noktasında tüm Türkiye olarak büyük bir gayret gösterdik. Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı. Çok ciddi bir sportif başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca Ege Bölgesi'nin en önemli Turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne teleferik hattı müjdesini de verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "13 Mart 2021 tarihinde Gediz Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi ziyareti sırasında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vermiş olduğu sözler ile Murat Dağı Gençlik Kampı, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi; Teleferik hattı, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortu yapımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile protokol imza töreni gerçekleştirdik. İlçemize ve Muratdağı Termal Turizm Merkezi'ne kazandırılacak olan yatırımlar için desteklerini esirgemeyen başta, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, K.İ.T Komisyonu Üyesi-Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'a, Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, Kütahya Valisi Ali Çelik'e, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya İl Yönetimine, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyelerine, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'a, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Gediz İlçe yönetimine, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz'a ve Yönetimine, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Bütün ve Yönetimine, emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı