30.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:31

Murat Boz, önceki gün Amsterdam'da konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz ile giden şarkıcı, İstanbul'a dönerken annesinin uçaktan fenalaşmasıyla panik dolu anlar yaşadı. Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken Murat Boz'un annesi kimdir? Murat Boz'un annesi Nedret Boz kaç yaşında, nereli konuları merak edildi.

MURAT BOZ'UN ANNESİ KİMDİR?

Murat Boz'un annesi, Ayşe Nedret Boz'dur.

Nedret Boz, özel bir eğitim kurumunda Müdür Yardımcısı görevinde çalışmıştır.

Nedret Boz'un çağrısıyla Murat Boz annesinin çalıştığı eğitim kurumunda konser vermiştir.

MURAT BOZ'UN ABİSİ ALİ BOZ KİMDİR?

Ali Boz doğum tarihi: 17 Ocak 1976

Ali Boz Kaç Yaşında: 44yaşında

Ali Boz Kitaplar: Validebag Köskü

Ali Boz, 1982 yılında Denizli'de doğdu. Lise eğitimini Denizli'de tamamlayıp, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu.

İş yaşamına Abalıoğlu şirketinde başladı, bu şirkette 10 sene boyunca Üretim, Satış, Satınalma ve Pazarlama departmanlarında yöneticilik yaptı.

Kariyer yaşamı boyunca Gıda ve Tarım sektöründe çalışan Ali Boz, 2016 yılında Lucien Arkas Bağları'nda Fabrika Müdürü olarak göreve başladı. Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip olan Lucien Arkas Bağları, yıllık 1,2 milyon şişenin üzerinde üretim yapmaktadır.

Gastronomi alanında sürekli kendini geliştiren Ali Boz, bağ turizmi ve bağcılık adına yaptığı çalışmaların yanısıra Güney İzmir Bağ Rotası derneğinin de kurucu üyesidir.imdir? Murat Boz'un annesi Nedret Boz kaç yaşında, nereli?

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, oğullarıyla Amsterdam'dan dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi. Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un annesinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Murat Boz'un annesi kimdir? Murat Boz'un annesi Nedret Boz kaç yaşında, nereli konuları merak edildi.

Murat Boz, önceki gün Amsterdam'da konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz ile giden şarkıcı, İstanbul'a dönerken annesinin uçaktan fenalaşmasıyla panik dolu anlar yaşadı. Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken Murat Boz'un annesi kimdir? Murat Boz'un annesi Nedret Boz kaç yaşında, nereli konuları merak edildi.

MURAT BOZ'UN ANNESİ KİMDİR?

Murat Boz'un annesi, Ayşe Nedret Boz'dur.

Nedret Boz, özel bir eğitim kurumunda Müdür Yardımcısı görevinde çalışmıştır.

Nedret Boz, çalıştığı eğitim kurumunda 1. sınıflardan sorumlu olmuştur.

Nedret Boz'un çağrısıyla Murat Boz annesinin çalıştığı eğitim kurumunda konser vermiştir.

Ayşe Nedret Boz

MURAT BOZ'UN ABİSİ ALİ BOZ KİMDİR?

Ali Boz doğum tarihi: 17 Ocak 1976

Ali Boz Kaç Yaşında: 44yaşında

Ali Boz Kitaplar: Validebag Köskü

Ali Boz, 1982 yılında Denizli'de doğdu. Lise eğitimini Denizli'de tamamlayıp, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu.

İş yaşamına Abalıoğlu şirketinde başladı, bu şirkette 10 sene boyunca Üretim, Satış, Satınalma ve Pazarlama departmanlarında yöneticilik yaptı.

Kariyer yaşamı boyunca Gıda ve Tarım sektöründe çalışan Ali Boz, 2016 yılında Lucien Arkas Bağları'nda Fabrika Müdürü olarak göreve başladı. Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip olan Lucien Arkas Bağları, yıllık 1,2 milyon şişenin üzerinde üretim yapmaktadır.

Gastronomi alanında sürekli kendini geliştiren Ali Boz, bağ turizmi ve bağcılık adına yaptığı çalışmaların yanısıra Güney İzmir Bağ Rotası derneğinin de kurucu üyesidir.

Ali Boz

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