Murat Boz gözüne ne oldu? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesini gözlüklü görenler Murat Boz gözüne ne oldu? Murat Boz neden gözlüklü? Murat Boz neden gözlük takıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Murat Boz gözüne ne oldu? Murat Boz neden gözlüklü? Murat Boz neden gözlük takıyor? Murat Boz neden gözlük taktı? İşte cevabı....

Murat Boz neden gözlüklü? TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasında izleyiciler Murat Boz'un gözüne ne oldu? sorusunu araştırdı. O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesini gözlüklü görenler Murat Boz gözüne ne oldu? Murat Boz neden gözlüklü? Murat Boz neden gözlük takıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Murat Boz gözüne ne oldu? Murat Boz neden gözlüklü? Murat Boz neden gözlük takıyor? Murat Boz neden gözlük taktı? İşte detaylar...

MURAT BOZ GÖZÜNE NE OLDU?



Murat Boz geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de gözüne ne oldu sorusuna arpacık çıktı yanıtını verdi. Doktoruyla konuştuğunu söyleyen Murat Boz "arpacık çıktı ,antibiyotikli bişeyler çıkmış (gülerek)" yanıtını verdi.

MURAT BOZ NEDEN GÖZLÜKLÜ?

Murat Boz gözünde büyük bir arpacık çıktığı için gözlük taktığını açıkladı. Murat Boz'u yalnız bırakmayan O Ses Türkiye jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç da gözlük takarak Murat Boz'a destek verdiler.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016), Dönerse Senindir (2016) ve Öldür Beni Sevgilim (2019) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

İlk yılları

Murat Boz, 7 Mart 1980'de Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra annesi, Boz'u müzik yarışmalarına yönlendirdi ve güzel sanatlar lisesine gitmesi için hazırladı. Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. Okulda, piyano ve keman dersleri aldı. 1998'de Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması'nın birincisi oldu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinin Caz Vokal bölümüne katıldı. Bu okulu tamamladıktan sonra ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na başladı.

Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dâhil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.[4] Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.

Piyano, keman çalabilen ve ney üfleyebilen Murat Boz, bir pop müzik şarkıcısıdır. Canlı performanslarda sadece şarkı söylemenin yetmeyeceğini düşünmektedir ve sahne şovlarında Amerikalı şarkıcı Madonna'nın kalitesine yakınlaşmayı amaçlamaktadır. İlk şarkılarını yayımlandığı sıralarda yorum tarzı, Tarkan'a benzetildi. Kendisi bu durumu, uzun süre Tarkan'ın vokalistliğini yapmasına bağladı, benzetmelerden rahatsız olmadığını ifade etti. Maximum ve Şans albümlerinde hareketli şarkıları ön plana aldı, üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'de ise orta tempolu şarkılara yer verdi. Kendisi, daha olgun bir söylemin var olduğunu söylediği Aşklarım Büyük Benden albümündeki şarkıları ruh hâline göre seçti.Müzik eleştirmenleri, albüm için olumlu eleştiriler sundu, şarkıcının "iyi bir yönelim" içinde olduğu ve "olgunluk dönemine yaklaştığı" yazıldı.

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