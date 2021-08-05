Murat Ağaoğlu: "Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Ağaoğlu: "Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerin iş yerlerine almayacaklarını açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerin iş yerlerine almayacaklarını açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Murat Ağaoğlu: 'Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok'
Murat Ağaoğlu: 'Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok'
Murat Ağaoğlu: 'Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok'
Murat Ağaoğlu: 'Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Ağaoğlu: "Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:24:15. #1.16#

title