Murat Ağaoğlu: "Kahveci esnafının yeniden kapanma gibi bir lüksü yok"
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerin iş yerlerine almayacaklarını açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerin iş yerlerine almayacaklarını açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı