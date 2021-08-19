MULTİMEDYALI - Kudüs'te iş yerlerine Türkçe isim verme adeti giderek yaygınlaşıyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler arasında iş yerlerine Türkçe isim verme adeti giderek yaygınlaşıyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler arasında iş yerlerine Türkçe isim verme adeti giderek yaygınlaşıyor.

Kudüs sokaklarında dolaşırken Gümüş, Güzel, Ertuğrul, Saray, İnebolu, Ankara, Antalya gibi Türkçe isimli iş yeri veya restoranlara rastlayabilir, birçok dükkanda veya sokaktan geçen araçlarda Türk bayrağının asılı olduğunu görebilirsiniz. Filistinlilerin, en çok ziyaret ettikleri ülke olan Türkiye'nin kültürüne ve Türkçeye yoğun bir ilgileri var.

Sokakta gezerken şehirdeki Yunus Emre Enstitüsünün kurslarından ya da dizilerden Türkçe öğrenmiş çok sayıda insana da rastlayabilirsiniz.

Aynı durum Ramallah, El Halil, Nablus gibi Filistin'in diğer şehirleri için de geçerli.

Sattıkları ürünlerin çoğu Türkiye'den

Doğu Kudüs'te ticaretin ve sosyal hayatın kalbi durumundaki Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık iki ay önce açılan "Güzel" isimli kıyafet ve aksesuar mağazası çalışanı İbrahim Vazvaz, sattıkları ürünlerin çoğunun Türkiye'den geldiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Vazvaz, neden Türk ürünleri satmayı tercih ettikleri yönündeki soruya, "Çok şükür Türkiye Müslüman bir ülke. Ürünlerinin kalitesi çok yüksek, ham maddesi gayet iyi, dizaynı başarılı." diye cevap verdi.

Piyasadaki ürünlerin genelde Çin malı ve kalitesiz olduğunu dile getiren Vazvaz, müşterilerinin Türk ürünlerinden gayet memnun olduğunu ve bu ürünlerin muadillerinin bulunmadığını söylediklerini aktardı.

İş yerlerine verecekleri isim konusunda çok düşündüklerini söyleyen Vazvaz, sonunda Arapçadaki "cemil" kelimesinin karşılığı olan "Güzel" isminde karar kıldıklarını kaydetti.

Doğu Kudüs'te Türkçe isme sahip bir diğer giyim mağazası olan Gümüş İslami Tesettür'ün sahibi Muhammed Sıdır da sattıkları ürünlerin tamamını Türkiye'den getirdiklerini belirtti.

Türk ürünlerini çok beğeniyorlar

Genel olarak tüm Filistinlilerin, özelde de Kudüslülerin Türk halkını çok sevdiğini ve Türk ürünlerini çok beğendiğini dile getiren Sıdır, bu nedenle de üç şubesi bulunan iş yerlerine Türkçe bir isim vermeyi tercih ettiklerini vurguladı.

İki halkın da birbirini sevdiğini dile getiren Sıdır, "Türkiye'de bizim Filistinli olduğumuzu ve Kudüs'ten geldiğimizi duyduklarında bize karşı çok büyük bir sevgi ve saygı gösteriyorlar. Hatta evlerine bile davet ediyorlar. Maşallah çok güzel ve çok cömert bir halk." ifadelerini kullandı.

"Ertuğrul" ismini bilmeyen yok

Kudüs'ün Kufr Akab semtinde bulunan "Ertuğrul" adlı restorana girdiğinizde ise televizyon ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin oynadığına ya da bu dizinin müziğinin çalındığına tanık oluyorsunuz.

Ahşap sandalyelerden, masalardaki mendillere kadar hemen her yerde Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı restoranın şefi Usame Ebu Hadid, Türk yemeklerini Filistin yemekleriyle birlikte sunduklarını söyledi.

Bunun Filistin için yeni birşey olduğunu ancak insanların bu fikri çok sevdiğini aktaran Ebu Hadid, özel bir program ya da davet olduğunda da mutlaka Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini çaldıklarını anlattı. Ebu Hadid, Kufur Akab'da yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığını ve Ertuğrul isminin buradaki hemen herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz