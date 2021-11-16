Mülki İdare Amirlerinin Afet Yönetimi Eğitimi AFAD Başkanı Sezer'in Konuşmasıyla Başladı

İSTANBUL (Habermetre) - AFAD, valilerin ve kaymakamların çalışma alanlarından biri olan afet yönetiminde uzmanlaşmaları ve etkin bir afet yönetimi sağlanması için eğitim program düzenliyor. Bu kapsamdaki "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı", 15-19 Kasım tarihlerinde AFAD merkez yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Programın açılışını, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, gerçekleştirdiği konuşma ile yaptı.

AFAD, afet bölgelerinde afet yönetiminin tüm aşamalarından ve koordinasyonundan sorumlu olarak görev alan vali ve kaymakamlara eğitim veriyor. Mülki idare amirlerinin afet yönetiminde uzmanlaşmaları ve etkin bir afet yönetimi sağlanması için "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programını" düzenliyor.

Programın açılışını, yaptığı konuşma ile AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer gerçekleştirdi. Sezer'in mülki idare amirlerine ana mesajları; risk azaltmaya yoğunlaşılması, risk azaltmada uygulanacak planlar üretilmesi, afet yönetiminde çalışanların diğer illeri yedekleyecek şekilde ekipman ve eğitim olarak güncel tutulması ve AYDES'teki giriş ve verilerin güncel tutulması oldu.

Açılışta, "Depremden sonra ilk 6 saat" ve "AFAD Acil" mobil uygulamasının tanıtım videoları da yayınlandı. AFAD Konferans Salonu'ndaki eğitim programında, 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden sorumlu vali yardımcıları, afetselliği yüksek olan illerin ilçe kaymakamları ve tecrübelerinden istifade etmek üzere daha önce afetlerde görev almış Mülki İdare Amirleri katılıyor. 15-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen programa, toplam 181 vali, vali yardımcısı ve kaymakam iştirak ediyor. Bir hafta sürecek eğitim programı, masa başı tatbikatı ile sona erecek.

AFAD Başkanı Kastamonu Bozkurt Selinden Tecrübelerini Paylaştı

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, açılıştaki konuşmasında AFAD olarak yaptıkları çalışmalarını ve şahsen Kastamonu Bozkurt'taki selde edindiği tecrübeleri paylaştı. Bozkurt'taki afetin boyutu hakkında bilgi veren Sezer, tecrübeli mülki idare amirlerinin afet bölgesine her türlü hazırlığı önceden yaparak geldiğini gördüğünü söyledi.

Başkan Vali Sezer, Risk Azaltmaya Dikkat Çekti

Önceden, afetle mücadelenin afet olduktan sonra gereğini yapmak olarak anlaşıldığını ifade eden Sezer, "Afet öncesi yapabileceğiniz bir birim hazırlık, yapmamışsak bize afet sonrası 7 birime mal oluyor. O nedenle İstanbul dışında bütün illerde İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını (İRAP) bitirdik. Mülki idare amirlerimizden görev yaptıkları illerde öncelikle bu planları uygulanabilir hale getirmelerini istirham ediyorum. " dedi.

"Raflarda duracak planlar istemiyoruz. " ifadesini kullanan Sezer, "afet döneminde bir kişinin dahi burnu kanasa bunun vicdani ve insani sorumluluğu herkesin üzerinde olacaktır. Bu yüzden İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını kendi anayasamız olarak göreceğiz. Bu planları birleştirerek Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) hazırlıyoruz. TARAP'ı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. " şeklinde konuştu.

"AYDES'te Araç Kaynaklarına İlişkin Envanter Oluşturduk"

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) önemi üzerinde de duran Sezer, "Bütün illerde özel sektör de dahil olmak üzere Türkiye genelinde bir kaynak envanteri oluşturduk. Bu envanterde, bütün araçların kimliği ve personeliyle ilgili iletişimi ve fotoğrafı olacak şekilde AYDES'e kaydediyoruz. Bu bilgilerin sürekli güncel tutmalarını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"TAMP'ın Yerelde Uygulanmasına Rehberlik Edecek Ekipler Kurduk"

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili de sahada belli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"TAMP'ın uygulanmasıyla ilgili olarak bütün illerimizin aynı seviyede olmasını istiyoruz. 81 ilimizin senkronize bir şekilde hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz. Bununla ilgili olarak geçen ay itibarıyla bütün bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan TAMP'ın çalışma sisteminin içerisinde yer alan 26 çalışma grubundan 60 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunları 20'şer kişilik gruplar halinde ayırarak illere göndereceğiz. Bir afet durumunda gelip rehberlik edip onlarla birlikte çalışacaklar, hem de afet olmadığı dönemde de gelip eğitimlerini verecekler.

Allah korusun İstanbul'da bir afet olduğu 81 ilin 80'inindeki arkadaşların tamamını alarak İstanbul'da mahalle mahalle, ilçe ilçe yedekleyebilmemiz lazım. Hepsinin aynı mantıkla aynı sistemde ne yapacağını biliyor şekilde çalışabilmesi lazım. Bunu istiyoruz. "

"TAMP'ın Yerel Destek Ekipleri Kuruyoruz"

Afetlere müdahale için 5 ilde yerel kapasite oluşturabilmek için pilot bir uygulama başlattıklarını da ifade eden Sezer, bu kapsamda ilk çalışmayı Düzce'de gerçekleştirdiklerini anlattı. Ekipte 180 kişinin bulunduğunu belirten Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar il özel idareleri ile belediyelerden nüfusuna göre ve çalışan personeline göre bir oran belirleyerek yerel destek ekipleri oluşturduk. Bunlar ekibiyle ekipmanıyla birlikte sahaya gidebilecek durumda. Afet olmayan dönemlerde kendi illerinde, afet olduğunda da başka illere bunları yedekleyebilelim diye düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, Çankırı ve Konya'da devam ediyor. Bugün genelgemiz çıkacak. Bunu 81 ile yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Belli periyotlarda bunların eğitimini alacak, aynı zamanda ekipmanları da hazır bir şekilde... Bu ülke genelinde 25 bin kişiye tekabül ediyor. İhtiyacımız olduğunda hemen bunları kaydırma imkanımız olacak. "

20 Bin Korucuya Eğitim Verilecek

Koruculara da aynı eğitimlerin verilmesini planladıklarını ifade eden Sezer, "Yaklaşık 20 bin korucumuzu da bu şekilde eğitmeyi düşünüyoruz. " dedi.

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