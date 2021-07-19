Mülki Erkan ve Vatandaşlar Engelsiz Kafe'de Bayramlaştı

Şehitliğe ve Şehit Ailelerine Bayram ZiyaretiAliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi Arife gününde Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Şehitliğe ve Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti

Aliağa'da mülki erkan ve vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi Arife gününde Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik Komutan Vekili Halil İbrahim Arslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Ömer Karaman, herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Bayramlaşma programı sonrasında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile beraberindeki heyet Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Kabristanlık ziyaretinde şehitlerin aziz hatıralarını anmak için dualar edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı. Bayramlaşma programı, şehit aileleri ile Uzunhasanlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Bülent Yanpala'nın kabrine yapılan ziyaretle son buldu.

Kaynak: Habermetre