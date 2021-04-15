Mukabele saatleri ve kanalları 2021! Diyanet mukabele programı hangi kanalda? Mukabele dinle! Mukabele saat kaçta, hangi kanalda?

Mukabele saatleri ve kanalları araştırılıyor. Mukabele, kelime anlamı karşılık verme, karşılıkta bulunma anlamına gelir. Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi ile başlayan mukabele, günümüzde özellikle Ramazan'da yapılmaya devam etmektedir. Peki, mukabele saatleri ve kanalları açıklandı mı? Diyanet mukabele hangi kanaldadır? Mukabele TV kanalları!

2021 Ramazan ayı mukabele saatleri ve kanalları açıklandı! Diyanet, TRT 1 vb. kanallarda saat kaçta Mukabele başlıyor? Mukabele Kur-an-ı Kerim okumasaatleri ne zaman? Hangi kanalda saat kaçta mukabele başlıyor? Mukabele saatleri ve kanalları 2021! Diyanet mukabele programı hangi kanalda? Mukabele dinle! Mukabele saat kaçta, hangi kanalda?

2021 RAMAZAN AYI MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI

TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV üzerinden mukabele dinleyebilir ve Kur-an-ı Kerim takibi yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi kanalda mukabele saat kaçta başlıyor teker teker yazalım.

1-) TRT 1 MUKABELE

TRT 1 kanalında mukabele programı Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50 'de başlayacaktır. Sahurdan sonra "Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif" programı 04:50 'de başlıyor.

2-) KANAL 7 MUKABELE

Kanal 7'de mukabele programı saat 04:50 'de başlıyor. Ramazan ayı boyunca her gün ekranlara gelecek olan mukabele programını Kanal 7'den takip edebilirsiniz.

3-) DİYANET TV MUKABELE

Son olarak Diyanet TV'de ise mukabele gün içerisinde 3 kere ekranlara geliyor.

Diyanet TV'de Mukabele:

15:00 - Mukabele

00:00 - Mukabele

04:47 - Mukabele

şeklinde 3 farklı zaman diliminde ekranlara gelmektedir.

MUKABELE NE DEMEKTİR?

Sözlükte iki şeyi birbiriyle karşılaştırma anlamına gelen mukabele, üç aylarda bilhassa ramazanlarda câmi, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hafızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır. Bu gelenek Cebrâil'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygambere gelerek o zamana kadar nâzil olan ayet ve sureleri karşılıklı olarak okuyup kontrol etmeye dayanır. Kur'an'ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte iki şeyi birbiriyle karşılaştırma anlamına gelen mukabele, üç aylarda bilhassa ramazanlarda câmi, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hafızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır. Bu gelenek Cebrâil'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygambere gelerek o zamana kadar nâzil olan ayet ve sureleri karşılıklı olarak okuyup kontrol etmeye dayanır. Kur'an'ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

MUKABELE ZAMANI NEDİR? SADECE RAMAZAN'DA MI YAPILIR?

Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerîm'i mukabele tarzında okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah'ın (asm) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (asm) sünnetindendir.

Resulullahın bu sünneti sebebiyledir ki mü'minler ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler, hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Aynı sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca yaşatılmış ve nihayet günümüze kadar gelmiştir.

Fakat mukabele sadece Ramazan'da yapılır demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir. Aşağıdaki linkten faaliyet türüve ülke, şehir, ilçe seçimi ile "mukabele okunan camiler" listesine ulaşabilirsiniz.

MUKABELE ADABI NEDİR?

1-) Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

2-) Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3-) Kıbleye yönelmek.

4-) Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

5-) Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

6-) Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

7-) Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.

8-) Aceleci davranmamak.

9-) Med kaidelerine uymak.