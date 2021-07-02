Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman biyografisi!
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Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman biyografisi!

Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman biyografisi!
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Oyuncu ve Youtube fenomeni olan Oğuzhan Uğur'la birlikte olduklarını duyuran Müjde Uzman'ın hayatını merak konusu oldu. Müjde Uzman'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman mesleği nedir? Müjde Uzman hangi filmlerde oynadı? Müjde Uzman hayatı ve biyografisi nedir?

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman mesleği nedir? Müjde Uzman hangi filmlerde oynadı? Müjde Uzman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman (d. 26 Eylül 1984, İstanbul), Türk oyuncudur.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı.

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)

Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Müjde Uzman biyografisi!
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