MUJ Valorant ayarları neler? - Haberler
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MUJ Valorant ayarları neler?

MUJ Valorant ayarları neler?
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

BBL Esports takım oyuncusu MUJ'un Valorant ayarlarını sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

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Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise BBL Esports formalı Serhat "MUJ" Yüksel.

MUJ Valorant Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI
ERİŞİLEBİLİRLİK ?
Düşman Vurgu RengiSarı (Yeşil Körlüğü)
FARE ?
Hassasiyet: Hedefleme1,2
Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1
DPI800
Windows Hassasiyeti6
MİNİ HARİTA ?
DöndürDöndür
Oyuncuyu Ortada TutKapalı
Mini Harita Boyutu0,837
Mini Harita Yakınlaştırma1
Mini Harita Görüş KonileriKapalı
NİŞANGAH AYARLARI
GENEL ?
Nişangâh RengiBeyaz
Ana ÇizgiKapalı
Ana Çizgi Saydamlığı1
Ana Çizgi Kalınlığı1
Merkez NoktaKapalı
Merkez Nokta Saydamlığı1
Merkez Nokta Kalınlığı1
Atış Hatasında Nişangâhı SoldurKapalı
İÇ ÇİZGİLER ?
İç Çizgileri GösterAçık
İç Çizgi Saydamlığı1
İç Çizgi Uzunluğu5
İç Çizgi Kalınlığı2
İç Çizgi Uzaklığı0
Hareket HatasıKapalı
Ateşleme HatasıKapalı
DIŞ ÇİZGİLER ?
Dış Çizgileri GösterKapalı
Dış Çizgi Saydamlığı1
Dış Çizgi Uzunluğu5
Dış Çizgi Kalınlığı2
Dış Çizgi Uzaklığı2
Hareket HatasıKapalı
Ateşleme HatasıKapalı
GÖRÜNTÜ AYARLARI
Çözünürlük1920×1080 16:9 (360Hz)
Çok İzlekli GörselleştirmeAçık
Materyal KalitesiDüşük
Doku KalitesiDüşük
Ayrıntı KalitesiDüşük
Arayüz KalitesiDüşük
VinyetKapalı
VSyncKapalı
Kenar YumuşatmaHiçbiri
Eşyönsüz Filtreleme1x
Netliği ArttırKapalı
Deneysel KeskinleştirmeKapalı
BloomKapalı
BozulmaKapalı
Birinci Şahıs GölgelerKapalı
EKİPMAN MARKA
MouseZowie S1
KlavyeAPEX pro Klavye
KulaklıkCLOUD 2 Kulaklık
Mousepad
MonitörMSI NXG253R 360HZ Monitör

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