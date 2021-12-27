MUJ Valorant ayarları neler?

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise BBL Esports formalı Serhat "MUJ" Yüksel.

MUJ Valorant Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK ? Düşman Vurgu Rengi Sarı (Yeşil Körlüğü) FARE ? Hassasiyet: Hedefleme 1,2 Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 1 DPI 800 Windows Hassasiyeti 6 MİNİ HARİTA ? Döndür Döndür Oyuncuyu Ortada Tut Kapalı Mini Harita Boyutu 0,837 Mini Harita Yakınlaştırma 1 Mini Harita Görüş Konileri Kapalı

NİŞANGAH AYARLARI GENEL ? Nişangâh Rengi Beyaz Ana Çizgi Kapalı Ana Çizgi Saydamlığı 1 Ana Çizgi Kalınlığı 1 Merkez Nokta Kapalı Merkez Nokta Saydamlığı 1 Merkez Nokta Kalınlığı 1 Atış Hatasında Nişangâhı Soldur Kapalı İÇ ÇİZGİLER ? İç Çizgileri Göster Açık İç Çizgi Saydamlığı 1 İç Çizgi Uzunluğu 5 İç Çizgi Kalınlığı 2 İç Çizgi Uzaklığı 0 Hareket Hatası Kapalı Ateşleme Hatası Kapalı DIŞ ÇİZGİLER ? Dış Çizgileri Göster Kapalı Dış Çizgi Saydamlığı 1 Dış Çizgi Uzunluğu 5 Dış Çizgi Kalınlığı 2 Dış Çizgi Uzaklığı 2 Hareket Hatası Kapalı Ateşleme Hatası Kapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük 1920×1080 16:9 (360Hz) Çok İzlekli Görselleştirme Açık Materyal Kalitesi Düşük Doku Kalitesi Düşük Ayrıntı Kalitesi Düşük Arayüz Kalitesi Düşük Vinyet Kapalı VSync Kapalı Kenar Yumuşatma Hiçbiri Eşyönsüz Filtreleme 1x Netliği Arttır Kapalı Deneysel Keskinleştirme Kapalı Bloom Kapalı Bozulma Kapalı Birinci Şahıs Gölgeler Kapalı

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