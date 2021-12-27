MUJ Valorant ayarları neler?
BBL Esports takım oyuncusu MUJ'un Valorant ayarlarını sizler için derledik.
Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte. Bundan dolayı bu tür serilerimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.
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Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise BBL Esports formalı Serhat "MUJ" Yüksel.
MUJ Valorant Ayarları:
|GENEL OYUN AYARLARI
|ERİŞİLEBİLİRLİK
|?
|Düşman Vurgu Rengi
|Sarı (Yeşil Körlüğü)
|FARE
|?
|Hassasiyet: Hedefleme
|1,2
|Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma
|1
|DPI
|800
|Windows Hassasiyeti
|6
|MİNİ HARİTA
|?
|Döndür
|Döndür
|Oyuncuyu Ortada Tut
|Kapalı
|Mini Harita Boyutu
|0,837
|Mini Harita Yakınlaştırma
|1
|Mini Harita Görüş Konileri
|Kapalı
|NİŞANGAH AYARLARI
|GENEL
|?
|Nişangâh Rengi
|Beyaz
|Ana Çizgi
|Kapalı
|Ana Çizgi Saydamlığı
|1
|Ana Çizgi Kalınlığı
|1
|Merkez Nokta
|Kapalı
|Merkez Nokta Saydamlığı
|1
|Merkez Nokta Kalınlığı
|1
|Atış Hatasında Nişangâhı Soldur
|Kapalı
|İÇ ÇİZGİLER
|?
|İç Çizgileri Göster
|Açık
|İç Çizgi Saydamlığı
|1
|İç Çizgi Uzunluğu
|5
|İç Çizgi Kalınlığı
|2
|İç Çizgi Uzaklığı
|0
|Hareket Hatası
|Kapalı
|Ateşleme Hatası
|Kapalı
|DIŞ ÇİZGİLER
|?
|Dış Çizgileri Göster
|Kapalı
|Dış Çizgi Saydamlığı
|1
|Dış Çizgi Uzunluğu
|5
|Dış Çizgi Kalınlığı
|2
|Dış Çizgi Uzaklığı
|2
|Hareket Hatası
|Kapalı
|Ateşleme Hatası
|Kapalı
|GÖRÜNTÜ AYARLARI
|Çözünürlük
|1920×1080 16:9 (360Hz)
|Çok İzlekli Görselleştirme
|Açık
|Materyal Kalitesi
|Düşük
|Doku Kalitesi
|Düşük
|Ayrıntı Kalitesi
|Düşük
|Arayüz Kalitesi
|Düşük
|Vinyet
|Kapalı
|VSync
|Kapalı
|Kenar Yumuşatma
|Hiçbiri
|Eşyönsüz Filtreleme
|1x
|Netliği Arttır
|Kapalı
|Deneysel Keskinleştirme
|Kapalı
|Bloom
|Kapalı
|Bozulma
|Kapalı
|Birinci Şahıs Gölgeler
|Kapalı
|EKİPMAN
|MARKA
|Mouse
|Zowie S1
|Klavye
|APEX pro Klavye
|Kulaklık
|CLOUD 2 Kulaklık
|Mousepad
|–
|Monitör
|MSI NXG253R 360HZ Monitör
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