Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!

22.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:12

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Yüksek şeker hastası olan Nur'un tedavisine yoğun bakımda devam ediyor. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Muhterem Nur'a destek mesajları gelirken Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Aralık 1932

Kaç yaşında: 87 yaşında

Nereli: Manastır, Kuzey Makedonya

Tam adı: Aysel Muhterem Kısa

Meslek: Aktris

Evlilik: Işın Kaan (1961-1963); Müslüm Gürses (1986-2013)

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

Muhterem Nur Filmografisi

• Bir Akıllı Bir Deli 2002

• Yuva - 1990

• Kuşlu Çorap - 1988

• Küskünüm - 1986

• Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - 1985

• İkizler - 1985

• Sev Yeter - 1984

• Son Akın - 1982

• Zeytin Gözlüm - 1980

• Denizin Kanı - 1978

• Ayyaş - 1974

• Eski Kurtlar - 1974

• Bacım - 1974

• Kaderim - 1973

• Şehvet Kurbanı - 1972

• Gecekondu Rüzgarı - 1972

• Kara Gün - 1971

• Öksüz Gülnaz - 1970

• Sevenler Ölmez - 1970

• Babaların Günahı - 1970

• Yanık Kezban - 1970

• Dağlar Kızı Reyhan - 1969

• Kanlı Gelinlik - 1969

• Yiğit Anadolu'dan Çıkar - 1969

• Şen Ola Düğün Şen Ola - 1969

• İki Günahsız Kız - 1969

• Ana Mezarı - 1969

• Yılın Kadını Değil - 1969

• Bana Derler Fosforlu - 1969

• Eşkiya Kanı (Hakimo) - 1968

• Kara Gözlüm Efkarlanma - 1968

• Kabadayı - 1968

• Urfa İstanbul - 1968

• Kanunsuz Toprak - 1967

• Ali'yi Gördüm Ali'yi - 1967

• Ecelin Geldi Yavrum - 1967

• Erkek Adam Sözünde Durur - 1967

• Nemli Dudaklar - 1967

• Sevda - 1967

• Kocadağlı - 1967

• Garipler Sokağı - 1967

• Zalimler - 1966

• İçimdeki Alev - 1966

• Yiğit Yaralı Olur - 1966

• Veysel Karani - 1965

• Yaralı Kartal - 1965

• Ekmek Kavgası - 1965

• Şeker Hafiye - 1965

• Hazreti Eyüb'ün Sabrı - 1965

• Dağ Çiçeği - 1965

• Çapkınlar Kralı - 1965

• Erkekler Ağlamaz - 1964

• Fabrikanın Gülü - 1964

• Koçero - 1964

• Isdırap Çocukları - 1964

• Paylaşılmayan Sevgili - 1964

• Hayat Kavgası - 1964

• Yüz Karası - 1964

• Manyaklar Köşkü - 1964

• Kaldırımlar Üstünde - 1964

• Nem Alacak Felek Benim - 1964

• Altın Kelepçe - 1964

• Anne/ Çok Gördü Felek - 1964

• Baba Hasreti - 1964

• Güzel Kadınlar Çetesi + 1964

• Günah Bende mi - 1964

• Son Karar - 1964

• Beni Osman Öldürdü - 1963

• Çapraz Delikanlı - 1963

• Kezban - 1963

• Ali Derler Adıma - 1963

• Yaralı Ceylan - 1963

• Bir Öpücük Ver Bana - 1963

• Can Pazarı - 1963

• Ölüme Çeyrek Var - 1963

• Nişan Yüzüğü - 1963

• Kızlar Büyüdü - 1963

• Ayşecik Fakir Prenses - 1963

• Yolcu - 1963

• Çifte Kumrular - 1962

• Ağlama Sevgilim - 1962

• Aşk Bekliyor - 1962

• Belki Bir Sabah Geleceksin - 1962

• Beş Kardeştiler - 1962

• Derdimden Anlayan Yok - 1962

• Çiğdem - 1962 • Genç Osman - 1962

• Gurbet Yolcuları - 1962

• Meteliksiz Aşıklar - 1962

• Kader Yollarımızı Ayırıyor - 1962

• Kayıp Kız Ayla - 1962

• Kelle Koltukta - 1962

• Köyün Güzeli - 1962

• Mağrur Kadın - 1962

• İki Yetime - 1961

• Yavru Kuş - 1961

• Bitmeyen Mücadele - 1961

• Biz İnsan Değil miyiz - 1961

• Çılgın Aşk - 1961

• Derbeder/ Kırık Aşk - 1961

• Gönlüm Yaralı - 1961

• İnleyen Dağlar - 1961

• Kadın Asla Unutmaz - 1961

• Yaman Gazeteci - 1961

• Ölüm Film Çekiyor - 1961

• Sabırtaşı - 1961

• Seni Benden Alamazlar - 1961

• Yedi Günlük Aşk - 1961

• Unutamadığım Kadın - 1961

• Külkedisi - 1961

• Hancı - 1961

• Yeşil Kurbağalar - 1960

• Ayşecik - 1960

• Ayşem Kınalı Gelin - 1960

• Can Mustafa - 1960

• Mahallenin Sevgilisi - 1960

• Meryem - 1960

• Şeytan Kız - 1960

• Talihsiz Yavru - 1960

• Yak Bir Sigara - 1960

• Ateşten Damla - 1960

• Ben Bir Günahsızım - 1959

• Ben Kahbe Değilim - 1959

• Kaderim Böyle İmiş - 1959

• Son Yolcu - 1959

• Üç Kızın Hikâyesi - 1959

• Aşk Rüyası - 1959

• Aşkın Acıları - 1959

• Aşkın Gözyaşları/ Şoför Ömer - 1959

• Aşık Garip/ Köy Güzeli - 1958

• Ayşe'nin Çilesi - 1958

• Çoban Kızı - 1958

• Funda - 1958

• Acı Sevda - 1958

• Üç Arkadaş - 1958

• Gelin Ayşem - 1957

• Ceylan Emine - 1957

• Zeynebin Aşkı/ Güllü Fatma - 1957

• Ham Meyva - 1957

• Yavrularımın Katili - 1957

• Yetim Ömer - 1957

• Annemin Gözyaşları - 1957

• Köy Canavarı - 1956

• Piç/ Kahpe Dünya - 1956

• Sazlı Damın Kahpesi - 1956

• Yetimler Ahı - 1956

• Bırakın Yaşayalım - 1956

• Zeynebin İntikamı - 1956

• Kaybolan Gençlik - 1955

• Hayatımı Mahveden Kadın - 1955

• Izdırap Şarkısı - 1955

• Karacaoğlan - 1955

• Günahkar Baba - 1955

• Kara Sevda - 1955

• Yetim Yavrular - 1955

• Canlı Karagöz/ Mihriban Sultan - 1954

• Nasreddin Hoca - 1954

• Ölüme Giden Yol - 1954

• Son Şarkı - 1954

• Bu Nasıl Aşk - 1953

• Cinci Hoca - 1953

• Kara Davut - 1953

• Kezban - 1953

• Sarı Zeybek - 1953

• Boş Beşik - 1952

• İstanbul Havası/ Arşak Sulukule'de - 1952

• Sabahsız Geceler - 1952

• Söz Müdafaanındır - 1952

• Yıldızlar Revüsü - 1952

• Kore'de Türk Kahramanları - 1951

• Beni Mahvettiler - 1951