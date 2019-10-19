Muhtarlarla şehri yönetenler bir araya geldi

19.10.2019 13:50

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Muhtarlar Buluşması'nda muhtarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.



EYOF Parkı'nda düzenlenen programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Doğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyetmez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Vekili Adil Alemdağ ve 500'ü aşkın mahalle muhtarı hazır bulundu.



EYOF Parkı'nda düzenlenen etkinlikte söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç göreve geldikleri günden itibaren tüm samimiyetleriyle hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Genç "19 Ekim Muhtarlar Günümüz vesilesi ile bu anlamlı buluşmada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren tüm kalbimizle tüm samimiyetimizle beraber sadece makamların isim farklılıklarını ortaya koyarak ancak gerçek anlamda hizmet etme makamında olan muhtarlarımızla güzel işler yaptık. Halkımıza hizmet ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bu hizmet yolculuğunda fedakarca gayretli bir şekilde ortaya koyduğumuz hizmet yolculuğunda bugüne kadar olduğu gibi sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.



"Hizmet odaklı, vatandaş odaklı güler yüzlü bir belediyecilik sergilemeye çalışıyoruz"



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da hizmet odaklı güler yüzlü bir belediyecilik sergilemeye çalıştıklarını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan ayında başladığımız bu görevde yeni bir yönetim anlayışını belediyemizde hakim kılmaya çalışıyoruz. Hizmet odaklı, vatandaş odaklı güler yüzlü bir belediyecilik sergilemeye çalışıyoruz. Belediyede adeta bir zihinsel dönüşüm bir zihinsel devrim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şüphesiz bu işlerin en zoru. O bakımdan bizim biraz daha süreye ihtiyacımız var ama mutlaka her gelen vatandaşın her gelen muhtarın belediyenin kapısından içeri giren herkesin belediyenin kapısından çıkarken mutlu ve huzurlu bir şekilde o kapıdan çıkmasını sağlayacak adımları atıyoruz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bu hedefimize ulaşacağız. Bizim muhtarlara bakışımız ne ise bizim mahiyetimizde çalışan yöneticilerin bakışının da davranışının da aynı olması gerekir. Biz nasıl muhtarlarımızla kol kola gönül gönüle çalışma arzusunda isek muhtarlarımız geldiğinde muhtarlarımızı nasıl karşılıyorsak nasıl dinliyorsak nasıl meseleleriyle ilgilenmeye çalışıyorsak bizim mahiyetimizde çalışan genel sekreterimizden en aşağıdaki memurumuza kadar bütün personelimizin muhtarlarımıza bu şekilde yaklaşması gerekiyor. Bunu temin etmeye gayret ediyoruz. Muhtarlarımız bizim çözüm ortaklarımızdır, paydaşlarımızdır, en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla muhtarlarımız belediyeye geldiklerinde mutlaka muhataplarını bulacaklar ve muhatapları olan belediye yöneticileri de muhtarlarımızı dinleyecekler muhtarlarımızın meseleleriyle yakından ilgilenecekler. Sevgi ve saygı anlayışı içerisinde bu ilişki devam edecek ve sürdürülecek" diye konuştu.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da muhtarların çok önemli bir hizmeti yerine getirmeye çalıştığını belirterek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise "Vatandaşımızla beraber birebir temasta olan muhtarlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Muhtarlarımızın emeğine sonsuz saygı duyuyoruz. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA