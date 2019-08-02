Muhtarlarla aylık istişare toplantısı yapıldı

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan , Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Özkan Çetiner,kurum müdürleri vemahalle muhtarları katıldı.

Aylık yapılan değerlendirme toplantısında yapılan ve yapılacak hizmetler değerlendirilirken, mahalle muhtarları tek tek söz isteyerek sorun ve ihtiyaçlarını dile getirdiler.

Yaz dönemi münasebeti ile işlerin yoğun olduğunukaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; bu gün burada hep birlikte Belediye ve genel işleyişle alakalı ve taleplerle ilgili konuları görüşeceğiz. Belediye olarak Perşembe günümüzü meşveret günleri olarak belirledik.Hemşehrilerimiz ve muhtarlarımız belediyeye gelerek dilek istek ve taleplerini bu günde bizlere iletebilirler. Büyükşehir yasasının uygulamaya başlaması ile birlikte yasa gereği, Büyükşehir Belediyesinin işleridiyerek hiç ayrım yapmadık. Birlikte ve beraber hareket ederek işlerimizi yürüttük.Bu çalışmamızdan da Seydişehir kazançlı çıktı. Bu tempomuzu yine aynı şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Ülke genelinde ekonomik bir daralmanın olduğunu belirten Başkan Tutal;

Ekonomik bir daralma var. Bunu hepimiz hissediyoruz küçükilçelerde küçük esnaflarda daha çok hissedilir bu durumlar. Devlet kurumlarında da ilk hissedilen yer belediyelerdir.Dolayısıyla biz tasarruf anlamıyla bazı tedbirler aldık almaya da devam etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bu süreç normal arkadaşlar, niye normal ya birilerine köle olacaksınız onların istediği kadar sizin silahınız olacak, onların istediği yerlere müdahale edebileceksiniz, onların kontrolünde olacaksınız yada özgürlüğünüz kendi elinizde olacak istediğiniz yerden istediğiniz en modern füzesini alabileceksiniz yada yapabileceksiniz. Her nimetin bir külfeti var. Biz şuan bir bedel ödüyoruz,Türkiye şuan adı konulmayan bir ambargo ile başbaşa. Devlet olarak devletin kurumları olarak tasarruf tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Biz bir program yaptık. Araçlarımız sahada çalışıyor, fakat, kilitli taş, asfalt konularında biraz ara verdik. Birbirimizi anlayışla karşılayarak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatacağız.Ben muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz köy ve kasabalarımızın hangi sokaklarında sorun var plan ve programımız var biliyoruz.Kaldığımız yerden devam edeceğiz.Projelerimiz devam ediyor.Sıkıntı yok. Hız oranında düşme oldu. Sadece 2020 'de vitesi yükselterek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum" dedi.

Mahalli İdareler seçimlerini sonucunda bazı mahalle muhtarlarının yenilendiği kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan; yeni göreve gelen muhtarlarımız dört aylık yeni bir deneyim elde ettiler. Muhtarlık zor bir meslek. Çok zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Gece gündüz vatandaşların hizmetindesiniz. Sizlerin mahallelerinizde etkili bir hizmet sunabilmeniz için kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi ilişkileriniz ve koordinasyonunuzun olması gerekiyor.Bu toplantımızın amacıda bu. İlçelerdehizmet götüren herkesin bir araya gelerek daha iyi kamu hizmeti sunması için bir araya geldik. Toplantı hepimize hayırlı uğurlu olsun "şeklinde konuştu.

Toplantı Seydişehir Belediyesinin hazırlamamış olduğu bilgilendirme sunumu veETİ A.Ş yetkilileri fabrikanın çevreyle ilgili yaptığı çalışmaları hakkında sunumu ile devam etti.

Programa katılan mahalle muhtarları Kamu Kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine sorunlarını dile getirerek , çözümleri konusunda talep ve istekte bulundular.

Kaynak: Bültenler