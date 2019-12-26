Muhtarlar Yıldırımlıların kulaklarının pasını sildi

26.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48

Yıldırım'da sosyal yaşama renk katan projelerle vatandaşların kültür-sanat etkinliklerine aktif olarak katılımını sağlayan Yıldırım Belediyesi, unutulmaz bir konsere imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 'Çalgıcılar Mektebi Roman Orkestrası'nın eşlik ettiği ve Bursa'nın ilçelerinde hizmet veren muhtarların oluşturduğu 'Mühürden Notaya Muhtarlar Korosu'nun ilçelerde düzenlediği 2019 yılının son konseri Yıldırım'da gerçekleştirildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili veBüyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.

KORODA AĞIRLIK YILDIRIM'DA

Çalgıcılar Mektebi Roman Orkestrası'nın eşliğinde, Şef Serkan Kiviz'in yönetiminde sanatlarını icra eden koroda Yıldırım'dan Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik, Balaban Mahalle Muhtarı Şerif Sezcan, Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman, Umurbey Mahalle Muhtarı Hayri Gürkoru, Selimzade Mahalle Muhtarı İsmail Gülay, Musababa Mahalle Muhtarı Gülay Şahin, Meydancık Mahalle Muhtarı Sultan Demirci, Siteler Mahallesi eski Muhtarı Selma İncesu, Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular, Davutdede Mahalle Muhtarı Ersin Özbek, Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Emre Kürkçü, Osmangazi'den Çekirge Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Taşkeser, Hamzabey Mahalle Muhtarı Şaban Gülen, Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay, Nalbantoğlu Mahalle Muhtarı Gönül Metelikçi, Aktarhüssam Mahalle Muhtarı Narin Selçuk, Nilüfer'den Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler, Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Gemlik'ten Karacaali Mahalle Muhtarı Göksal Noca, Halitpaşa Mahalle Muhtarı Sevim Koçdemir, Gençali Mahalle Muhtarı Mürüvvet Güray ve Yenişehir'den Ulucami Mahalle Muhtarı Yurdanur Ülker yer aldı.

BAŞKANLARDAN ALKIŞ ALAN PERFORMANS

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini solo ve koro halinde seslendiren muhtarlar ve orkestranın resitali, Yıldırımlı sanatseverlerden tam not aldı. Katılımcıların da eşlik ettiği eserler geceyi renklendirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dinleyicilere sürpriz yaparak Eski Dostlar ve Telgrafın Telleri adlı şarkıları başarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, koroya dahil olarak muhtarlar ile birlikte Türkiye'm adlı eseri söyledi. Başkanların ve koronun performansı Yıldırımlılar tarafından ayakta alkışlandı.

'SAHNE PERFORMANSLARI, SAHADAKİ KADAR İYİ'

Muhtarların sahne performanslarının, sahadaki performansları kadar iyi olduğunu gördüğünü vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Muhtarlarımızın sahnede sergiledikleri performanslarının, sahada vatandaşa hizmet üretmek için harcadıkları performansları kadar iyi olduğunu gördük. Güzel bir şekilde ruhumuza gıda takviyesi yaptılar. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bunlar güzel birliktelikler. Sabahtan akşama kadar her gün insanımızın, şehrimizin, hemşehrilerimizin dertleriyle hep birlikte dertleniyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde onlara katkı sunmaya çalışıyor, dertlerine deva olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile muhtarlarımızı ve orkestramızı kutluyorum. Bu tip çalışmaların çok daha zenginleşerek diğer ilçelerimizle birlikte yaygınlaşmasını temenni ediyorum" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN MUHTARLARA TEBRİK

Muhtarların yoğun bir gayretle çalıştığını, emek verdiğini ve bu tip sosyal faaliyetlerle de vatandaşlarla buluştuklarını belirten ve kendilerini başarılarından ötürü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Geçtiğimiz yıl muhtarlarımız ve orkestramızı bir araya getirerek Mühürden Notaya Muhtarlar Korosu'nu hayata geçirdik. Muhtarlarımız yoğun bir gayretle çalışıyor, emek veriyorlar. Bu tip sosyal faaliyetlerle de halkımızla buluşuyorlar. Özgüvenleri ve performansları nedeniyle kendilerini kutluyorum. Yapılan bu çalışmalar hem şehrimize ve ülkemize olan bağlılığımızı, hem de sanatsal anlamda kabiliyetlerimizi geliştirmemizi sağlıyor. Emeği geçen ve katkısı olan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler