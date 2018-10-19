Muhtarlar Vali Kaymak'tan "Muhtarlık Büroları" Konusunda Destek İstedi

Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret eden muhtarlar, "mahalle muhtarlık büroları" konusunda kendisinden destek istedi.

Vali Osman Kaymak, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, beraberinde İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin, Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ve mahalle muhtarları ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Muhtarlar Günü nedeniyle kendilerini kabul eden Vali Osman Kaymak'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Kaymak ise kabulde yaptığı konuşmasında, "Vatandaşlarımızın ilk müracaat yeri muhtarlıklarımızdır. İlimizde 1248 mahalle muhtarımız var. Bizler; devletimizin sahadaki elimiz, kulağımız ve gözümüz olarak sizlerin vasıtası ile birçok şeyi öğreniyoruz. Muhtarlar kelimesinin bir anlamı da seçilmiş demektir. Arkadaşlar, mahallelerden vatandaşlarımız istekleri doğrultusunda yanımıza geliyor, muhtarımızın haberi var mı dediğimizde yok diyorlar. Devletimizin mahalledeki ilk yetkili makamları siz seçilmiş muhtarlarımızsınız. Muhtarın haberi olmadan mahalleye hiçbir işin yapılmaması gerekir. Muhtarlarımız da mahalleleriyle ilgili ve varsa sorunlarını çözmede her zaman gayret sarf etmelidir. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Bunun yanında muhtarlarımız kaymakamlarımızla iş birliği içinde olarak sorunlara çözüm aramalıdır. Sizler de bu konuyu mahallenizdeki vatandaşlarımıza anlatınız. Birlik ve beraberlik içerisinde aşılamayacak sorun yoktur. Yeter ki birlikte güzel işler için çalışalım. Bunun sonucunda emin olun herkes sizler, bizler daha iyi işler başarmış oluruz. Arkadaşlar, şüphesiz hepimiz için bu görevler gelip geçici, ama bu görevleri en iyi şekilde yapabilmek çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın muhtarı yücelten, muhtara saygı duyan ve muhtarı önemseyen bir anlayışla bakışı çok önemlidir. Bizler de her zaman sizlerleyiz. İmkanlar ölçüsünde ihtiyaçların giderilmesi noktasında hep yanınızdayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ben sizlerin bu görevlerinizi en iyi şekilde yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Sizler bizlere mahalleleriniz hakkında yol gösterici oluyorsunuz" dedi.

Konuşmaların sonunda Vali Osman Kaymak, mahalle muhtarlarının sorun, talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk "mahalle muhtarlık büroları" hakkında, "Diğer illerde olduğu gibi ilimizde de muhtarlık büroları belediyeler tarafından tahsis edilmeli. İhtiyaçların karşılanması gibi konularda yardımcı olunmasını istiyoruz. Bunun örnekleri olan İstanbul, Erzincan, Kocaeli gibi illerimiz var. Neden Samsunumuzda olmasın? Sayın Valim şahsım ve diğer muhtar arkadaşlarımızın ortak isteği budur" şeklinde taleplerini elitti.

Bu istek üzerine Osman Kaymak, belediyelerin bu konuda anlayış göstereceklerini düşündüğünü belirterek konuyu belediye başkanları ile değerlendireceklerini söyledi.

Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - SAMSUN