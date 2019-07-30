Muhtar motosiklet kazasında öldü
Aydın'ın Germencik ilçesindeki motosiklet kazasında Mursallı Mahalle Muhtarı Hicri Taşdelen (60) yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki motosiklet kazasında Mursallı Mahalle Muhtarı Hicri Taşdelen (60) yaşamını yitirdi.
Mursallı Mahallesinde ikinci dönem muhtarlık görevini yapan evli ve 2 çocuk babası Hicri Taşdelen'in kullandığı 09 TK 696 plakalı motosiklet, Ortaklar Söke yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Taşdelen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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