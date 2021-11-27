Mühendis çift, yanan ormanlık alanların yeşillendirilmesi için fidan yetiştiriyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mühendis çift, yanan ormanlık alanların yeşillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla iş yerlerinin önünde yetiştirdikleri fidanları toprakla buluşturacakları günün heyecanını yaşıyor.

İslamhaneleri Mahallesi'nde arazi araçlarına aksesuar imalatı yapan makine mühendisleri 37 yaşındaki Hüseyin ile Ayşen Yılmaz çifti, yanan alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak için harekete geçti.

Kendi çabalarıyla fidan yetiştirmeyi öğrenen çift, her bir fidanla özenle ilgilendi. Çift, yaklaşık iki ayda yetiştirdikleri 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

"Toprak, çam fıstığı gönderen arkadaşlarımız oldu"

Hüseyin Yılmaz, fidan poşetleriyle kaplı atölyesinin önünde AA muhabirine, orman yangınlarının kendilerini çok etkilediğini, buna herkes gibi üzüldüklerini söyledi.

Yanan alanlarla ilgili "Ne yapabiliriz?" diye düşündüklerinde akıllarına fidan yetiştirmek geldiğini anlatan Yılmaz, ailesinin ve dostlarının da bu fikre büyük destek verdiğini dile getirdi.

Bu süreçte mesleklerini bir tarafa bırakıp fidan yetiştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Yılmaz, aldıkları fıstık çamlarını internetten öğrendikleri yöntemlerle ıslak peçetelere sarıp çimlendirdiklerini, büyümesi için de toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Yılmaz, yanan alanlardaki temizleme işlemlerinin ardından ekiplerin öncülüğünde dikim çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çam fıstıkları, keçi boynuzu, meşe ve akasya gibi fidanlar yetiştiriyoruz. Hedefimiz 10 bin fidandı ancak atölyemizin önüne 2 bin 500 adet sığdırabildik. Alan yetersiz kalmaya başladı. Bu işin sonu yok ama çok mutluyuz. Bize çok büyük destek veren, hatta toprak, çam fıstığı gönderen arkadaşlarımız oldu. Halktan çok uygun fiyata fıstık çamı edindik. Orman bölge şefleriyle nasıl dikileceği konusunda irtibat halindeyiz. Bu fidanlardan arazilerine dikmek isteyenlere de veriyoruz. Daha önce hiç fidan yetiştirmemiştim. Birden fidan işine kalkıştık. Tohum topları da hazırladık, bunları da bölgelere atacağız."

Ayşen Yılmaz da yangın haberler ine çok üzüldüklerini dile getirdi.

Kendi çabalarıyla bölgeye yardım gönderdiklerini anlatan Yılmaz, "Eşim böyle bir tohum çalışması yapmayı önerdi. Biz de ona destek oluyoruz. Oğlum okula gittiğinde, ceplerini tohumla doldurup geliyor. Destek vererek huzur bulduğum eşimle bir sürü fidan dikerek topluma ve geleceğimize faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.