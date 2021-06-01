Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek
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Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

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CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı yeni anayasaya destek verdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Gaye Usluer, "Yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden yeni anayasa metni olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, 18 Eylül 2021'de partilerinin ilk kurultayını yapacaklarını bildirdi. Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Usluer, daha önce 41 ilde il başkanlarının yetkilendirildiğini, toplantıda bu illerin yönetim kurulu üyelerinin atamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İLK KURULTAY 18 EYLÜL'DE

İlçe örgütlenmelerinin devam ettiğini ifade eden Usluer, "18 Eylül 2021'de ilk kurultayımızı yapacağız" dedi. Usluer, 5 Haziran'da da İzmir il binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ACİLEN İHTİYACI VAR"

Cumhur İttifakı'nın erken seçime gitmeyeceğini, bu süreçte yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini dile getiren Usluer, "Dayatmacı değil geniş toplumsal mutabakatla hazırlanmış yeni anayasa metnine Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Yeni anayasa metni, sadece seçim sistemiyle oynayan değil, Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştiren bir anayasa metni olmak zorunda. Sadece sandığa indirgenmiş bir demokrasi değil, yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden yeni anayasa metni olmak zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer

"ÖZGÜRLÜK TEMELİ OLAN BİR ANAYASAYA VAR MISINIZ?"

Siyaset kurumuna seslendiklerini ifade eden Usluer, "Ortak aklı kullanarak, iyiyi hedefleyerek toplumsal mutabakatı örgütlemeye, kardeşlik, barış, dayanışma, özgürlük temelli bir anayasa hazırlamaya amasız ve fakatsız Türkiye'ye, memleketimize tam demokrasiyi getirmeye var mısınız?" sorusunu yöneltti.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

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Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek - Haberler
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