Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım
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Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım

27.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:08

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söyledi. İnce, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin daha önce siyasetle pek uğraşmamış olduğunu belirtti.

'100 Günde Memleket Hareketi'ni başlatarak il il gezmeye devam eden Muharrem İnce, harekat hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İnce, Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak önce 'biz kimiz, ne istiyoruz?' sorularına yanıt bulacaklarını belirterek, "Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir, çok iyi peynir yapan bir köylü de olabilir, çok iyi örgü ören birisi de olabilir, çok iyi hayvan besleyen birisi de olabilir, çok iyi bir doktor da olabilir. Ama bu ülkenin yetenekli evlatları var. Bunlar harcanıyor ne yazık ki. Biz bu ülkede bu insanların geleceğe huzurla, güvenle bakmaları için yeteneklerini değerlendirmelerini istiyoruz ve 'rahatını bozan insanlar' olarak bu ülkenin iyi okullarında okumuş, daha önce siyasetle pek uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte ne istiyoruz, nasıl yapacağız, neyi yapacağız onları açıklayacağız" dedi.

İSİMLER, BİRKAÇ GÜNE AÇIKLANACAK

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım
Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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