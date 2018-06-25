Muharrem İnce Hakkında Tweet Atan Yazar Pucca'ya Tepkiler Büyüyor

Cumartesi günü seçime saatler kala Twitter'da paylaşımlar yapılmaya başlandı. Tweetlerden en tepki çekenini ise sosyal medya fenomeni Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık attı.

Muharrem İnce'nin bir resepsiyonda çekilen fotoğrafını "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor." sözleriyle paylaşan yazar ve sosyal medya fenomeni Pucca'ya tepki mesajları yağdı.

AYAKLARININ RESMİNİ ATTILAR

Pucca'nın tweetlerini gören sosyal medya kullanıcıları ayak ve çorap fotoğrafları atarak Pucca'ya tepki gösterdi.

TEPKİ GELİNCE TWEETİ SİLDİ

Pucca söz konusu tweetini daha sonra sildi ve konuyla ilgili şunları söyledi: "Ay saçmalamayın Allah aşkına ya! Bari siz yapmayın. Yahu o an gazla yazmışım sanki burada çok mantıklı şeyler yazıyormuşum gibi"

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazandı.

İşte Pucca'ya gelen yorum ve fotoğraflar...