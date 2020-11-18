Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı

18.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:35
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı. İnce, "Arkadaşımın mezarına dua okumaya geldim. Siyasi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 2018 yılında parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirerek, hayatını kaybetti. Bircan, ölümünün 2'nci yılında Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anmaya, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce ile Bircan'ın ailesi, eski milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. 

Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri kapsamında anmaya gelenlerle dirsek selamı ile selamlaştı. Köy kahvesinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden İnce, daha sonra mezarlığa geçti.İnce, anma töreninde yaptığı konuşmasında Bircan'ın duruşu olan bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Erdin Bircan kardeşimiz duruşu olan bir arkadaşımızdı. İnandıklarının arkasında durabiliyordu, eğilmiyordu. O küçük bedeninin içinde mangal gibi yürek taşıyordu. Allah mekanını cennet etsin" dedi. 

Dualar okunduğu sırada Erdin Bircan'ın annesi Lüferiye Bircan, eşi Bahriye Bircan, oğulları Eren ve Erdem Bircan gözyaşı döktü. Anma, okunan dualar ve mezara kırmızı karanfiller bırakılmasıyla son buldu.'ANNEM SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI'

Gazetecilere açıklama yapmayacağını söyleyen Muharrem İnce, "Arkadaşımın mezarına dua okumaya geldim. Siyasi bir açıklama yapmayacağım" dedi. Bir gazetecinin annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini söylemesi üzerine de İnce, "Annem sabah erken saatlerde soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.


Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

İlgili Haberler

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi
Muharrem İnce: CHP, 'Sen bizim Messi'mizsin' deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar
Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ozan Kabak Deniz Türüç Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 16:47:15. #1.15#
title