Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya

Başbakan Nikol Paşinyan'a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti mecliste çoğunluk sağlayamadı. Ayrıca Paşinyan'ın ülkeden kaçtığı iddiaları da ülke gündeminde yer aldı. Erivan'da yapılan mitinglerde muhalefet ve protestocular Paşinyan'a "Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya" diye çağrıda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ve Rusya devletleri ile Dağlık Karabağ anlaşmasına imza atması ülkede iç karışıklığı da beraberinde getirdi. Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın istifa etmesini isteyen muhalefet bloğunun 3 lideri Paşinyan'a gece yarısına kadar süre verdi.

MUHALEFET PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADI

Bu gelişmenin ardından gözler Paşinyan'a dönerken, başbakan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Paşinyan'ın sessiz kalmasından sonra muhalefet parlamentoyu olağanüstü toplanmaya çağırdı fakat bu çağrı kabul görmedi. Muhalefet partileri tarafından parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan'ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi.

"İKTİDAR PARTİSİNİN TOPLANTIYA KATILMA NİYETİ YOK"

Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan ile yarın sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları değerlendireceklerini belirtti. Parlamento konseyinin yeterli sayıya ulaşamadığı için toplanamadığını belirten Zograbyan, "Adımım partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak, yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan ile atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya iktidar partisinin katılma niyeti yok" dedi.

PAŞİNYAN'IN ÜLKEDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan'ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan'ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi.

"HANGİ ÜLKENİN KONSOLOSLUĞUNDAYSAN ÇIK ORTAYA"

İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu. Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken Erivan'da yapılan mitingde muhalefet liderleri Paşinyan'a seslenerek, "Paşinyan, hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya" diye seslendi. Ermenistan'da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerinin tekrar Paşinyan'ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.