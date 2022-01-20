Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi - Haberler
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Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
AA / İsa Toprak - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Kulisleri hareketlendiren görüşmeden Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun önündeki dosyalar dikkat çekti.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.

İKİ LİDERİN ÖNÜNDEKİ DOSYALAR DİKKAT ÇEKTİ

Kulisleri hareketlendiren görüşmede genel Başkanlar, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun önündeki dosyalar dikkat çekti.

DAVUTOĞLU, İKİ LİDERLE TEK TEK DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Haber

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