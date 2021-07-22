Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor
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Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Muğla ve turistik ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Kültür Sanat

Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor.

Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor.

Tatilcilerin bir kısmı, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih etti. İlçeden Ölüdeniz'e giden yolda araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Araçlarını yol kenarına park eden bazı tatilciler denize yürüyerek ulaştı. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, denize girip serinlemeye çalıştı. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardı.

Bodrum ilçesine gelenler, Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oldu. İlçedeki plajlarda da hareketlilik gözleniyor. Göltürkbükü Mahallesi Cennet Koyu mevkisinde de turistlerin yoğunluk oluşturduğu, bazı turistlerin ormanlık alanlarda çadır kurduğu, bazılarının da denize girdiği görüldü.

Marmaris'e giriş noktaları ile Datça kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken kimileri de rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Datça ilçesinde de sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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