Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Do. Dr. Hatice Özyurt Özcan ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Do. Dr. Hatice Özyurt Özcan ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan Bodrum İlçesine bağlı Mazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kissebükü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında çalışması devam eden kazı ve temizlik çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı' ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan' a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:12:33. #1.15#

title