Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Do. Dr. Hatice Özyurt Özcan ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Do. Dr. Hatice Özyurt Özcan ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan Bodrum İlçesine bağlı Mazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kissebükü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında çalışması devam eden kazı ve temizlik çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı' ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı Bodrum Kissebükü Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan' a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre