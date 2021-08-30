Muğla'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
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Muğla'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Muğla'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da ilçelerde düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Muğla'da ilçelerde düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, anıta çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törenin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy makamında tebrikleri kabul etti.

Akşam da devam edecek kutlamalarda, Aksaz Deniz Üssü Askeri Bandosu, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verecek.

Marmaris Belediyesi organizasyonuyla fener alayı ve Atatürk Meydanı'nda Berkay konseri düzenlenecek.

Bodrum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Bodrum ilçesinde törenle kutlandı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Asaf Atakan Acer, kahraman Türk ordusunun 30 Ağustos zaferiyle, Anadolu'nun Türk vatanı olduğunu, önünde durulamaz bir iradeyle düşmana ve bütün dünyaya ispatlandığını söyledi.

Törenin sonunda, belediye binasının önündeki alanda yaptırılan şehitlik anıtının açılışı yapıldı.

Törene AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında Kaymakam Yılmaz, beraberinde Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras ile makamında tebrikleri kabul etti.

Milas

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Milas ilesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atapark'ta düzenlenen törene CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Hava Piyade Üsteğmen Fatih Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Atapark'taki törenin ardından, protokol üyeleri Milas Şehir Mezarlığı'nda şehitlik anıtını ziyaret etti.

Muğla'nın diğer ilçelerinde de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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