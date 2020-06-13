Muğla nerededir? Muğla'da tatil yapılacak yerler nerelerdir? Muğla doğal güzellikleri Muğla'nın saklı cennetleri nerelerdir? Muğla'da tatil yerleri nerelerdir? Ege'nin incisi Muğla hakkında bilgiler

Akdeniz ikliminin görüldüğü şehir, kış aylarında yoğun yağış nedeniyle ormanlık alanları fazladır. 13 ilçeye sahip Muğla, 2019 yılında nüfusu, 983.142'dir. Muğla İstanbul'a 760 km, İzmir'e 213 km, Bursa'ya 528 km, Ankara'ya 602 km, Antalya'ya 319 km ve Adana'ya 919 km uzaklıktadır.

MUĞLA NEREDEDİR?

Muğla, topraklarının büyük kısmı Ege Bölgesi'nde,küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi'nde olan, her iki denize de kıyısı olan bir Güney Ege ilimizdir. Denizli, Burdur ve Antalya ile komşudur.

MUĞLA İLÇELERİ

Bodrum, Fethiye, Dalaman, Datça, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca, Ula, Kavaklıdere, Yatağan, Seydikemer olmak üzere toplam 13 ilçe bulunmaktadır.

MUĞLA'DA TATİL YAPILACAK YERLER NERELERDİR?

Bodrum: Bu tatil beldesini bilmeyen yoktur herhalde. Her yaştan insanın eğlenebileceği, doğal güzellikleri ile mest edecek bu yer, tatil için iyi seçim.

Marmaris: Bir diğer tatil beldesi Marmaris'tir. Çeşitli koyları ve insanları ile oldukça sevilen bir yer.

Fethiye: Vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıylaile vazgeçilmezler arasında. Birçok farklı aktiviteleri ile gününü dolu dolu geçirmek isteyenlerin ortak adresi. Şehrin en geniş yüzölçümüne sahip yer, 151.474 nüfusu ile diğer ilçelere göre daha kalabalıktır.

Akyaka Gökova: Muğla ilinin küçük saklı cenneti Akyaka Gökova, denizi, güneşi, tarihi yapıları ile dönmek istemeyeceğiniz bir yer. Her bütçeye uygun konaklama türleri ve doğal güzellikleri ile Gökova, tatil severlerin uğrak noktalarından bir tanesi olmaya devam etmekte.

Datça: Muğla'nın en şirin ilçelerinden biri olan Datça tıpkı Dalaman gibi kalabalıktan uzak sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen çocuklu aileler tarafından tercih edilen oldukça doğal noktalardan biridir.

Dalaman: Muğla merkeze 88 kilometre uzaklıkta yer alan Dalaman ise Muğla'nın bir diğer tatil noktalarından biridir.

MUĞLA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Bodrum Kalesi: Bodrum Kalesi, Muğla dendiğinde ilk akla gelen yapılardan biridir. İki liman arasında kayalık alan üzerine kuruludur. Müze 1995 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Yarışması'nda "Özel Övgü" ödülünü almıştır.

Heraklia:Milas'a 39 kilometre uzaklıktadır.

Stratonikeia Antik Kenti

Euromos

Yaka Park

Kadyana

Kelebekler Vadisi: Ölüdeniz'e yakın bir kanyondur.Pembe zakkum çiçeği, masmavi deniz, geniş kumsal, küçük bir şelale ve pırıl pırıl parlayan çakıl taşları ile bir şaheserdir.

MUĞLA GELENEKSEL MUTFAĞI

Sündürme: Turp otu, sarımsak ve nar ekşisiyle yapılan hafif ve lezzetli bir Muğla yemeğidir.

Milas Çaykaması: Tuzlu ve yeşillikli yiyecektir.

Börülce Ekşilemesi: Ege sofralarının vazgeçilmez yemeğidir.

Çökertme Kebabı: Dana eti, tereyağı ve yoğurt ile hazırlanır. Diğer mantılardan farklı olarak hem katlanış şekli hem de hamurların haşlanmadan, kızgın yağda pişirilmesidir.

Kaya Koruğu Salatası

Sulu Muğla Kebabı: Muğla ilinde sıklıkla tüketilen bir yiyecektir.

Milas Köfte: Nohut ve limon suyu eklenerek hazırlanır.

Muğla Saraylısı: Yapılışı baklavaya benzese de, şekli tamamen farklıdır.

Kabak Çiçeği Dolması

Lokma

Şambali Tatlısı: Muğla yöresinin çok tükettiği bu tatlı irmikten yapılmaktadır.