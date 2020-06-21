MUĞLA Marmarisliler'in cennet koylarda izole deniz keyfi
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MUĞLA Marmarisliler'in cennet koylarda izole deniz keyfi

Marmarisliler'in cennet koylarda izole deniz keyfiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, izole deniz ve doğa keyfi yaşamak isteyenler cennet koylarda anın keyfini çıkartıyor.

21.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:08

Marmarisliler'in cennet koylarda izole deniz keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, izole deniz ve doğa keyfi yaşamak isteyenler cennet koylarda anın keyfini çıkartıyor.

Marmarisliler ve ilçeye günübirlik gelen tatilciler, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe merkezinde denize girmek yerine kırsal turistik Bozburun, Selimiye, Turgut, Hisarönü ve Bozburun mahallerindeki orman ile denizin buluştuğu eşsiz koyları tercih etmeye başladı. Araç ve motosikletleriyle deniz ile ormanların arasından geçen karayoluyla cennetten çıkma eşsiz manzara eşliğinde koylara gelen Marmarisliler hem piknik yapıyor hem de denize girip orman havasının keyfini çıkartıyor. Muğla ilçelerinden ve çevre illerden günübirlik çocuklarıyla birlikte gelen tatilciler karayolu kenarındaki koylarda denize giriyor, piknik yapıyor. Bazıları ise portatif sandalyelerinde koylara hakim tepelerde oturarak deniz manzarasının keyfini çıkartıyor. Çevresinde insan istemeyenler ise teknelerle Bedir, Cennet ve Turunç adalarındaki cennet koylara giderek deniz ile doğayla baş başa kalıyor.

Alparslan Karaltı (37) "Muğla'nın Ortaca ilçesinden çadırımı alıp, Hisarönü Körfezi'ne aracımla geldim. Her gün farklı bir koyda çadırımı açıp anın keyfini çıkartıyorum. İnsanlardan uzak ve izole şekilde tek başıma denize girip doğayla baş başa kalıyorum. İş olmayınca stresimi böyle atıyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla Orhaniye-Bozburun Karayolu Yeşilova mevkisindeki koya gelen Marmarisli Melih Umut Demir (28), "Şehir merkezindeki plajlar kalabalık oluyor. Bildiğimiz koylarda insan az, sessiz ve sakin. Virüs nedeniyle korkmadan izole şekilde denize gidiyoruz. Benim de arkadaşlarımın da kafası rahat oluyor" dedi.

MUĞLA Marmarisliler'in cennet koylarda izole deniz keyfi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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