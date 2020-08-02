MUĞLA Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu
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MUĞLA Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu

Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak hava bunalttı.

02.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:41

Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak hava bunalttı. Serinlemek isteyenler, gündüz plajları, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Kurban Bayramı tatilini Marmaris'te geçiren vatandaşlar, yüksek nem ile birleşen bunaltıcı Afrika sıcaklarından kurtulmak için sahillere akın etti. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 19, nem ise yüzde 71 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Bazı tatilciler gün boyu çocuklarıyla denize hem yüzdü hem de oyunlar oynadı. Şezlonglarını denize çekenler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları kavurucu güneş altında bronzlaşmayı tercih etti.

Gündüz plajları dolduranlar, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Marmaris ilçe merkezinde saat 21.30'dan itibaren sokaklardaki hareketlilik arttı. Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Yat Limanı yürüyüş yolu tatilcilerle dolup taştı. Sahil yolunda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlar öz çekim yaparak eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, gece saat 02.00'ye kadar yürüyüş yaptı, kafeterya ve büfelerde oturarak deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. İlçeyi araçlarıyla gezmek isteyenler ise Atatürk, Ulusal ve Kordon Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti.

İstanbul'dan tatile gelen Semavi Kalakan, "Sürekli denize girip, yüzerek keyif yapıyorum" dedi.

Serdar Karaduman da "İlk defa Marmaris'e tatile geldim. Gündüz denizin keyfini çıkartıyorum. Akşam ise sahil yolunda yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.

MUĞLA Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu

Kaynak: DHA

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