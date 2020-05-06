MUĞLA Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasında
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MUĞLA Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasında

MUĞLA Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasında
06.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:28

Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasındaMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi bir köpeğin dükkan önünde zincirle bağlı 'rotweiller' cinsi başka bir köpeğe saldırdığı o anların işyerinin güvenlik kameraları...

Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi bir köpeğin dükkan önünde zincirle bağlı 'rotweiller' cinsi başka bir köpeğe saldırdığı o anların işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin tekme atarak kavga eden köpekleri ayırmaya çalışması da görüntülerde yer aldı.

Marmaris-Muğla Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi'nde, geçen 20 Mart akşamı, Muhammet A.'nın dükkanının önüne bağladığı 'rotweiller' cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan yasaklı ırklardan olan 'pitbull' cinsi köpek saldırdı. Bir anda ne olduğunu şaşıran Kubilay Ö. iki köpeğin kavgasını önce şaşkınlıkla izledi, ardından ise tekme atarak ayırmaya çalıştı. Ancak, bir sonuç alamadı. Bir süre sonra yorulan iki köpek, kendiliğinden ayrıldı. Kubilay Ö, yere yığılan 'pitbull' cinsi köpeği kucaklayıp, yaralarını kontrol edip, severek sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kucağındaki pitbull ile diğer köpeğin yanına giden Kubilay Ö., birbirlerini koklayıp, birbirlerine zarar vermeden yakın temasta bulunmalarını sağladı. Ardından da kucağındaki pitbull ile uzaklaştı. Sabah dükkanına açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edildi. İşyerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A., şok oldu. Muhammet A., görüntülerle birlikte Kubilay Ö. hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatırken, 'Pitbull' cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturma halen sürerken, konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Pitbull gibi beslenmesi ve yetiştirilmesi yasak olan hayvanlar ilçemizin her bir köşesinde görmek mümkün. Pitbull sahibinin tasması ve ağızlığı olmadan dolaştırılması ayrı bir tehlike. Bu tehlikeyi güvenlik kameralarını izleyince şahit olduk. Ne yazık ki bu tür yasaklı ırklar merdiven altı dediğimiz şekilde üretilerek internetten veya tanıdıklar aracılığıyla satılıyor. Bu tür tehlikeli ırkların satışı yapılmamalı. Sıkı bir denetime tabii tutulmalıdır. Marmaris sokaklarında bu tür tehlikeli türleri dolaştıran çok kişi var" dedi.

MUĞLA Marmaris'te iki köpeğin kavgası güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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