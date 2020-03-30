MUĞLA Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşamlarını marinalarda demirli yatlarında izole yaşayarak devam ettiriyor.

Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşamlarını marinalarda demirli yatlarında izole yaşayarak devam ettiriyor. Kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak haricinde karaya ayak basmayarak, günlük işlerini sürdürüyor.

Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında önemli bir yere sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ila 20 milyon dolar değerinde lüks yatların sıralandığı özel donanımlı yüzen saraylarda yaşam, izole edilerek sürdürülüyor. Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ve burada karada ve denizde bağlı 4 bin 350 lüks yat ile yelkenli bulunuyor. Bağlı bulunan yat ve yelkenlilerin 3 bini yabancı uyruklu kişilere ait olduğu, çoğunluğunun ülkelerinde bulunduğu öğrenildi.

Uluslararası sularda mavi tur düzenleyen 40 metrelik lüks guletin sahibi ve kaptanı Hasan Kopuz (57), "30 yıldır denizlerdeyim. Yaşanan salgın sonrası personelimle beraber kendimizi guletimize kapattık. Zaruri ihtiyaçlar harici dışarı çıkmıyoruz, kimseyi de kabul etmiyoruz. Günlük temizliğimizi yapıyoruz. Temizlik ve bakım çalışmaları sonrası tekne başında oturarak, içeceğimizi alarak zamanı geçiriyoruz. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takıp mesafeyi koruyarak, ihtiyaçlarımızı giderip hemen geri dönüyoruz" dedi.

18 metrelik lüks yatın kaptanı Birol Kaya (44) ise, "Salgın tedbirleri kapsamında hiçbir şekilde karaya ayak basmıyoruz. Market ve çeşitli ihtiyaçlarımızı internetten sipariş ederek alıyoruz. Ben ve ekibim tüm hijyen ve çeşitli tedbirlerimizi aldık. Yatın sahibi yurt dışında evinde izole şekilde bekliyor. Bizler de yatın günlük bakım ve temizliklerini yerine getiriyoruz. Yat içinde personelimizle mesafeli şekilde çalışıyoruz. Umarım bir an önce bu beladan kurtuluruz, işimize devam ederiz" dedi.

Kaynak: DHA